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Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı atama başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanır? İşte takvim...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.09.2021
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Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı atama başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanır? İşte takvim...

Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Resmi Gazete aracılığıyla Sağlık Bakanlığı atama kurası ilanı yayınlanmıştı. 8-14 Eylül tarihleri aralığında adaylar başvurularını gerçekleştirmişti. Bu kapsamda yayımlanan ilana göre sonuçların önümüzdeki Çarşamba günü ilan edileceği de bildirildi. İşte, Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı atama başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanır? İşte takvim...

Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı atama başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı atama takvimi ve kura tarihi binlerce aday tarafından merak ediliyor. Bakanlık bünyesinde uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen tarihlerde noter huzurundaki kurayla gerçekleştirilecek.

ATAMA İLANI YAYINLANDI

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikhükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

BAŞVURULAR SONA ERDİ

İlan Metni ve Münhal Kadrolar yayınlanmıştır. Başvurular 8 Eylül 2021 Çarşamba - 14 Eylül 2021 Salı (saat 18:00'e kadar) tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacaktır.

İTİRAZLAR NE ZAMAN NASIL YAPILACAK?

İnceleme sonrası başvuruları reddedilenlerin itirazları, 22 Eylül Çarşamba gününden 24 Eylül Cuma saat 18.00'e kadar PBS üzerinden alınacak. İtiraz sonuçları 29 Eylül Çarşamba PBS üzerinden açıklanacak.

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