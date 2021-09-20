CHP’li Alpay Antmen’in itiraz oyunu tutmadı! Hakimden hukuk dersi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'nün dosyada raporunun bulunduğunu belirten hakimlik, "Polnet kayıtlarında milletvekilinin kullandığı araç şerhinin araçta bulunmadığı belirtildi, aracın ise emniyet şeridini kullandığı dosyaya gelen elektronik denetim sistemi(EDS) görüntüsü ile sabit" dedi. Hakimlik, araçtaki TBMM kartının sadece meclise girişti kolaylık için düzenlendiğini, araç sahibine ve aracı kullandığını iddia eden milletvekiline görevi gereği araçta koruma şerhi veya araçta olmadığı takdirde emniyet şeridini kullanma imtiyazını vermediğini vurguladı.

CHP'li Alpay Antmen ve akrabasının usule aykırı itiraz dilekçesi verdiğinin altı çizilen kararda, ikilinin başvuru dilekçesinde de aracın kimin tarafından kullanıldığına değinmedikleri gibi araç üzerinde aracın milletvekiline ait olmadığı ve koruma şerhi olmadığı vurgulandı. CHP Milletvekili Antmen'in taraf sıfatı olmadığı vurgulanarak itirazının reddine karar veren hakimlik, bir ret kararını da idari yaptırımın usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek akrabası Ayşe Banu Atakan'ın itirazına verdi.