Son dakika | İçişleri Bakanlığı: İkna yoluyla 5 PKK'lı teslim oldu
Son dakika... İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubunun bugün güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
Bakanlık açıklamasında, "İçişleri koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu." bilgisi paylaşıldı.
TERÖRİSTLERİN FAALİYET ALANI
Teslim olan örgüt mensuplarının 1999 ve 2016 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
TESLİM OLAN PKK'LI SAYISI
Buna göre; sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 151'e yükseldi.
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