Son dakika: Başkan Erdoğan, ABD’deki Müslüman toplumunun önde gelen temsilcilerini kabul etti

"DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN" KİTABININ ABD LANSMANI NEW YORK'TA YAPILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının ABD lansmanı New York'ta yapıldı.