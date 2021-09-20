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Son dakika: Başkan Erdoğan, ABD'deki Müslüman toplumunun önde gelen temsilcilerini kabul etti

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Giriş Tarihi: 20.09.2021 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan, ABD’deki Müslüman toplumunun önde gelen temsilcilerini kabul etti

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, The Manhattan Center'da, ABD'deki Müslüman toplumunun önde gelen temsilcilerini kabul etti. Toplantı basına kapalı gerçekleşti. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın kaleme aldığı "Daha adil bir dünya mümkün" kitabının ABD lansmanı New York'ta yapıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Müslüman toplumunun önde gelen temsilcilerini kabul etti.

The Manhattan Center'daki kabul basına kapalı gerçekleşti.

"DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN" KİTABININ ABD LANSMANI NEW YORK'TA YAPILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının ABD lansmanı New York'ta yapıldı.

Erdoğan'ın, Türkiye'nin tüm insanlık için ortaya koyduğu adalet arayışını ayrıntılı şekilde anlattığı kitap, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) The Manhattan Center'da düzenlediği etkinlikte tanıtıldı.

İngilizce ve Arapça'ya çevrilen kitap, etkinliğe katılan davetlilere de hediye edildi.

Adaletsizlik, mülteci krizi, uluslararası terörizm ve İslam karşıtlığı başta olmak üzere küresel siyasetin açmazlarına yer verilen kitap, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir araya geleceği üye ülke liderlerine de takdim edilecek.

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