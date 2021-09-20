20 Eylül 2021, Pazartesi
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Terörle mücadelede PKK'ya bir operasyon daha! ATAK helikopterlerimiz 3 teröristi etkisiz hale getirdi
Son dakika haberi... Güvenlik güçleri terörle mücadele kapsamında örgüt mensuplarına gece-gündüz demeden operasyonlarını sürdürüyor. MSB: Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.