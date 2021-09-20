Siirt’te etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen planlı çalışmalar ve İl Emniyet Müdürlüğünden sağlanan istihbari destek neticesinde Pervari ilçesi Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde faaliyet gösteren bir grup bölücü terör örgütü mensubunun tespit edildiği belirtildi.