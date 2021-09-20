Siirt’te etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
Siirt’in Pervari ilçesi Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen 5 teröriste ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. İşte PKK'lıların ininden çıkanlar...
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen planlı çalışmalar ve İl Emniyet Müdürlüğünden sağlanan istihbari destek neticesinde Pervari ilçesi Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde faaliyet gösteren bir grup bölücü terör örgütü mensubunun tespit edildiği belirtildi.
Bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığınca tespit edilen hedeflere yönelik icra edilen operasyon sonucu 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.
Söz konusu bölgede 19 Eylül 2021 tarihinde JÖH timleri ile yapılan temas araması faaliyeti sonucu 2 adet AK47 piyade tüfeği, bir adet M-16 piyade tüfeği, 10 adet AK47 piyade tüfeği şarjörü, 4 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 4 adet el bombası, 141 adet çeşitli çapta fişek, dijital materyal, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir" denildi.
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