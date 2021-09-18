İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı ilk kez 200’ün altına geriledi

"TERÖRLE MÜCADELEDE 200'ÜN ALTINA DÜŞTÜK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gençlere hitaben yaptığı konuşmasında Türkiye'nin terörle etkin mücadelesine değindi. Türkiye'deki terörist sayısının 200 altına düştüğünü belirten Bakan Soylu, "Türkiye terörle mücadelede önemli bir noktaya geldi. Bu akşam itibariyle söylüyorum, Türkiye'deki terörist sayısı, ilk kez 200'ün altına düştü, 197'ye geldi. Bunu şunun için söyledim. Terörden arındırılan Türkiye huzurlu bir Türkiye'dir" dedi.

Hakkari ve Şırnak'ta eğitimdeki başarıyı da anlatan Soylu, "Size şu rakamı vereceğim. Geçen hafta sel bölgelerinden bir fırsat bulup Hakkari, Şırnak ve Van'daki sınır duvarlarında yaptığımız fiziki ve teknolojik sistemlerin hangi aşamada olduğunu görmeye gittim. Hakkari'ye indim, cuma vaktiydi sonra esnafa bir selamünaleyküm demek istedik. O esnada yanıma bir genç geldi, dedi ki, 'Efendim ben üniversiteyi kazandım' dedi. Dedim ki, ne güzel hayırlı olsun. Ben normal bir iş olarak gördüm. 'Nereyi kazandım biliyor musunuz? Tıp fakültesini kazandım' dedi. Size bir rakam okuyacağım şimdi, 2016 yılında Hakkari'de tıp fakültesini kazanan kişi sayısı: 9. 2017-2018 yılında sıfır. 2018-2019'da sıfır. 2019-2020 yılında 4, 2020-2021 yılında tıp fakültesini kazanan sayı 19. Sayın Cumhurbaşkanımızın mücadelesini, hükümetimizin, Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin mücadelesinin ne olduğu belki bu rakamlarla ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.



