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İçişleri Bakanlığı: Gaziantep'te bombalı eylem engellendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.09.2021 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021
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İçişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre; Gaziantep'te polisin dikkati sayesinde bombalı eylem engellendi. İlk belirlemelere göre şüpheli paketin içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneği olduğu tespit edildi.

SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre; Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şehitkamil ilçesi, Valilik binası arkasında bulunan 100. Yıl Parkı içerisindeki şüpheli paket görülmesi üzerine, bölgede gerekli tedbirler alındı.

EYLEM ENGELLENDİ

Bomba imha ekiplerince şüpheli paket, Jammer (Sinyal Bozucu) da kullanılarak kontrollü şekilde patlatıldı.

PATLAYICI TESPİT EDİLDİ

İlk belirlemelere göre şüpheli paketin içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneği olduğu tespit edildi.

İçişleri duyurdu: Bombalı eylem engellendi İÇİŞLERİ DUYURDU: BOMBALI EYLEM ENGELLENDİ

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