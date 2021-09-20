Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Yeni yasaklar, kısıtlamalar gelecek mi? Kritik gelişmeler...

Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Yeni yasaklar, kısıtlamalar gelecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşılama uygulaması sonrasında vaka seviyesinde düşüş yaşansada, hala istenilen düzeye gelinmedi. Yetkililer tarafından uyarılar gelirken, yeni yasakların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. İşte, Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Yeni yasaklar, kısıtlamalar gelecek mi?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

olarak 6 Eylül 2021'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ortalama 15 günde bir yapılıyor. Bu bilgilere göre Kabine toplantısının 20-21 Eylül 2021 Pazartesi günü yapılması bekleniyordu. Fakat Cumhurbaşkanlığı internet sayfasında 20 Eylül programı için "Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu Genel Görüşmelerine Katılmak Üzere ABD'yi Ziyaret" ifadeleri yer alıyor.

Yani kabine toplantısının ileri bir tarihte yapılması bekleniyor.