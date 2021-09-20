Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Yeni yasaklar, kısıtlamalar gelecek mi? Kritik gelişmeler...
Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aşılama uygulamasının artması ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasında kısıtlamalar kalktı. Vaka sayısının hala istenilen seviyede olmaması nedeniyle Kabine Toplantısı yakından takip ediliyor. Yeni yasakların gelip gelmeyeceği merak edilirken, Erdoğan tarafından yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Yeni yasaklar, kısıtlamalar gelecek mi? Kritik gelişmeler...
Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Yeni yasaklar, kısıtlamalar gelecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşılama uygulaması sonrasında vaka seviyesinde düşüş yaşansada, hala istenilen düzeye gelinmedi. Yetkililer tarafından uyarılar gelirken, yeni yasakların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. İşte, Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Yeni yasaklar, kısıtlamalar gelecek mi?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
olarak 6 Eylül 2021'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ortalama 15 günde bir yapılıyor. Bu bilgilere göre Kabine toplantısının 20-21 Eylül 2021 Pazartesi günü yapılması bekleniyordu. Fakat Cumhurbaşkanlığı internet sayfasında 20 Eylül programı için "Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu Genel Görüşmelerine Katılmak Üzere ABD'yi Ziyaret" ifadeleri yer alıyor.
Yani kabine toplantısının ileri bir tarihte yapılması bekleniyor.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Geçtiğimiz hafta yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pazartesi gününden itibaren iki doz aşılama oranlarını gösteren haritanın paylaşılacağını duyurmuştu.
Bilim Kurulu'nun diğer bir gündem maddesinin aşı programımın seyri olduğunu ifade eden Bakan Koca, aşı programının plana uygun ve başarıyla devam ettiği bilgisini paylaşarak, 1. doz aşılamada yüksek bir seviyede ve kısa zamanda aşılamayla önemli bir kazanım elde ettiklerini vurguladı.
Şimdi sıranın aşıların tamamlanmasına geldiğini aktaran Koca, günlük olarak paylaşılan Türkiye haritası üzerinde illerin 1. doz aşılanma oranlarını gösteren tablonun güncellenerek, iki doz aşılanma oranları ile paylaşacaklarını belirtti.
Bakan Koca, şunları söyledi;
''Pazartesi gününden itibaren 2 doz aşılanma oranlarını gösteren haritayı paylaşacağız. Son günlerde kayıplarımızın sayısının yüksek olmasının aşı etkililiği ile ilişkilendirildiğine şahit oluyoruz. Vaka ve kayıplarımız içindeki aşısız oran çok yüksektir. Bu durum aşılar olmasaydı bizi nasıl bir felaketin beklediğinin göstergesidir. Virüsün kişilere ulaşma yolları kısıtlandıkça erişebildiği kişileri enfekte etmektedir. Topluca bağışıklık kazanmadan bunun önüne geçmek maalesef mümkün değildir. Mevcut vaka ve kayıplarımız aşı olmasaydı çok daha yüksek olabilirdi. Bu durum net şekilde görülebiliyor. Salgın toplumsal bağışıklık sağlanarak son bulacaktır. Bunun için aşı olmak elzem.
Aşı olanların aşısı tamamlanana kadar yani 2. dozdan 14 gün geçtikten sonra korundukları gerçeğini aklımızdan çıkarmayalım. Tedbirlere toplumsal bağışıklık elde edilene kadar uymak zorundayız. Maske ve mesafe kurallarına temizlikle birleştirerek devam etmek son derece kritik.
Endişe ve karmaşa ortamından çıktık. Bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Hep beraber tedbirlere uyacak ve aşı olarak toplumsal bağışıklığı elde edeceğiz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Yeni yasaklar, kısıtlamalar gelecek mi? Kritik gelişmeler...
- Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 ücretli öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL?
- Jandarma bekçi alımı 2021 başvurusu başladı mı? EGM PA jandarma bekçi alımı başvurusu ne zaman yapılacak?
- Hakimlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı mülakat sonuçları nasıl öğrenilir?
- TEKNOFEST kayıt nasıl yapılır? 2021 TEKNOFEST kayıt başvuru ekranı erişime açıldı!
- 2021 MSB sözleşmeli personel alımı sınav yeri neresi? MSB personel alımı sınavları nasıl yapılacak?
- Heyecan dorukta! KYK burs başvuruları başladı mı? 2021-2022 KYK burs ve kredi ücreti ne kadar?
- pertemin.msb.gov.tr: 2021 MSB 338 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları sorgulama! Sözlü mülakat ne zaman?
- POMEM ne zaman açıklancak? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları hangi tarihte belli olacak? Son gelişmeler...
- Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? 20 Eylül Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu?
- Faizsiz, 1 sene ertelemeli 150 bin TL kredi! Sevinçten ağızlar kulaklara vardı! 18 yaşından büyük olmak yetiyor!
- İhtiyaç-taşıt-konut kredisinde yüzleri güldüren gelişme! Bu fırsatı kaçıranın başı çok ağrır! Eylül ayı faiz oranları…