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Son dakika: CHP eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti | Şahin Mengü kimdir?

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Giriş Tarihi: 20.09.2021 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021
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Son dakika: CHP eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti | Şahin Mengü kimdir?

Şahin Mengü haberine göre Bir dönem Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreterliği de yapan eski CHP eski milletvekili Şahin Mengü, 73 yaşında hayatını kaybetti. Gazeteci Nevşin Mengü'nün babası olan Şahin Mengü'nün evinde düştükten sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş ise Mengü'nün bu sabah tedavi olmak İçin gittiği bir hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Zafer Partisi Genel Sekreteri İsmail Koncuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkan Yardımcımız Sn Burak Mengü'nün muhterem babası Şahin Mengü Hakka yürümüştür." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "23. Dönem Manisa Milletvekilimiz, çok değerli hukukçu, siyasetçi Şahin Mengü'yü kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Değerli büyüğümüz Şahin Mengü'ye Allah'tan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi ailesine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

NEVŞİN MENGÜ'DEN AÇIKLAMA
Gazeteci Nevşin Mengü babası Şahin Mengü'nün hayatını kaybetmesine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Babamı kaybettik. Arayan, soran, başsağlığı dileyen herkese teşekkür ederim. Dostlar sağolsun."

ŞAHİN MENGÜ KİMDİR?
Şahin Mengü, 4 Nisan 1948'de Kastamonu İnebolu'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı.

Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Mengü, eski başbakan Bülent Ecevit'in sıkıyönetim döneminde avukatlığını üstelendi. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın avukatlığını da yapan Mengü, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Dersim Katliamı'nda acı yaşayan herkes için özür dilemesi üzerine 12 Kasım 2014'te Tanrıkulu'na "Sen hangi hakla CHP adına özür dileyemezsin. Sen kimsin şerefsiz" diye tweet atmıştı.

İyi düzeyde İngilizce bilen Mengü, evli ve 2 çocuk babasıdır.

22 Temmuz 2007 Genel seçimlerinde CHP' den Manisa milletvekili seçildi.

Şahin Mengü hayatını kaybetti ŞAHİN MENGÜ HAYATINI KAYBETTİ

Şahin Mengü kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? ŞAHİN MENGÜ KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI, NERELİ?

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