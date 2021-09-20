Son dakika: CHP eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti | Şahin Mengü kimdir?

ŞAHİN MENGÜ KİMDİR?

Şahin Mengü, 4 Nisan 1948'de Kastamonu İnebolu'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı.

Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Mengü, eski başbakan Bülent Ecevit'in sıkıyönetim döneminde avukatlığını üstelendi. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın avukatlığını da yapan Mengü, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Dersim Katliamı'nda acı yaşayan herkes için özür dilemesi üzerine 12 Kasım 2014'te Tanrıkulu'na "Sen hangi hakla CHP adına özür dileyemezsin. Sen kimsin şerefsiz" diye tweet atmıştı.

İyi düzeyde İngilizce bilen Mengü, evli ve 2 çocuk babasıdır.

22 Temmuz 2007 Genel seçimlerinde CHP' den Manisa milletvekili seçildi.