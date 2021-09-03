Son dakika: PKK’da çözülme devam ediyor! 1 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 1 örgüt üyesinin ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK'dan kaçan bir terör örgütü üyesinin güçlerine teslim oldu. 2012 yılında örgüte katılan teröristin Suriye'de faaliyetler yürüttüğü tespit edildi.

İkna çalışmaları sonucu 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının ise 142'ye yükseldiği belirtildi.