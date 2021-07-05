Son dakika: Terör örgütü PKK'da panik büyüyor! Teröristler 'firar hakkı' istemiş

ÖRGÜT BASKISI TERÖRİST FİRARLARINI ARTIRIYOR

Toplantıda alt kadrolardaki teröristlerden gelen şikayet ve isteklerle ilgili istihbarat raporlarına yansıyan bilgiler şöyle:

Teröristlerin sözde üst yönetime planlamalarda hatalar yapıldığı, örgüt üyelerinin bulunduğu bölgelerin desteklenmesinde yetersiz kalındığı bu nedenle firar ve örgütten kaçışlar olduğu bildirildi. Örgütte cezalandırma sistemini eleştiren teröristleri, herhangi bir suç nedeniyle yakalananlara kendilerini savunma ve ifade hakkı tanınmadığı, hemen ceza verildiğini söyledi. Verilen cezalar, yapılan baskı ve haksız eleştirilerin alt kadrolarda bıkkınlık ve baskı oluşturduğu anlatıldı. Alt kadrolardaki örgüt üyelerine yapılan baskı, dayatma ve haksızlıkların firar ve kaçışları artırdığı bildirildi.