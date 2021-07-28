Son dakika: PKK'da çözülme devam ediyor! 5 terörist daha teslim oldu
Son dakika haberi... Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan annelerin direnişi karşılık bulmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 5 teröristin daha ikna yoluyla teslim olduğu ve 3'ünün ailesinin Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aileler arasında bulunduğu ifade edildi. Son olarak Ayşegül Biçer, Güllü Turan evladına Hayriye Ana kardeşine kavuştu.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 5 teröristin daha ikna yoluyla teslim olduğu ve 3'ünün ailesinin Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aileler arasında bulunduğu belirtildi.
BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2020 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
EVLAT NÖBETİ SONUÇ VERİYOR
Ayrıca teslim olan örgüt mensuplarından 3'ünün ailesi, Diyarbakır'da devam eden "evlat nöbeti" eyleminde bulunan ailelerin arasında bulunuyor. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 114'e yükselirken, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde de evlat nöbeti tutan aileler de 31'inci buluşmayı gerçekleştirecek.
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