TEKNOFEST kayıt nasıl yapılır? 2021 TEKNOFEST kayıt başvuru ekranı erişime açıldı!

TEKNOFEST kayıt nasıl yapılır? 2021 TEKNOFEST kayıt başvurularının başlamasıyla birlikte bu işlemlerin nasıl yapıldığı da merak konusu oldu. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 21 Eylül itibariyle kapılarını ziyaretçilere açıyor. Bu organizasyona katılmak isteyen öğrenciler, öğretmenler ve veliler de kayıt işlemleri hakkında bilgi almak istiyor. Peki; TEKNOFEST kayıt nasıl yapılır?