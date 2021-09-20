TEKNOFEST kayıt nasıl yapılır? 2021 TEKNOFEST kayıt başvuru ekranı erişime açıldı!
TEKNOFEST kayıt nasıl yapılır? 2021 TEKNOFEST kayıt başvuru ekranı arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST kapılarını ziyaretçilere açmaya hazırlanıyor. Ancak ziyaretçi olarak katılmak için öncelikle kayıt işlemlerini tamamlamanız gerekiyor. Peki; TEKNOFEST kayıt nasıl yapılır?
TEKNOFEST kayıt nasıl yapılır? 2021 TEKNOFEST kayıt başvurularının başlamasıyla birlikte bu işlemlerin nasıl yapıldığı da merak konusu oldu. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 21 Eylül itibariyle kapılarını ziyaretçilere açıyor. Bu organizasyona katılmak isteyen öğrenciler, öğretmenler ve veliler de kayıt işlemleri hakkında bilgi almak istiyor. Peki; TEKNOFEST kayıt nasıl yapılır?
TEKNOFEST KAYIT NASIL YAPILIR?
TEKNOFEST 2021'e ziyaretçi olarak katılmak için "TEKNOFEST ziyaretçi başvuru formunu" doldurmanız gerekiyor. Birden fazla gün ziyaret etmek istiyorsanız, her gün için yeniden başvuru yapılması gerekiyor.
TEKNOFEST NEREDE OLACAK?
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 21-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festivalde, salgın önlemleri sıkı şekilde uygulanacak.
Daha önceden HES kodları sorgulanarak kayıt yaptıran ziyaretçilerin kabul edileceği festivalde kayıt zorunluluğu bulunmayan 18 yaş altı ziyaretçiler ise, HES kodu sorgulanan ve gereklilikleri yerine getiren yetişkin birinin refakati ile katılım sağlayabilecek.
Yaklaşık 450 bin metrekarelik festival alanına salgın koşulları ve açık hava şartları göz önünde bulundurularak en fazla 100 bin kişi alınacak. Stant ve yarışma alanları salgın önlemlerine göre hazırlanırken maske takmamakta ısrar edenler etkinlik alanı dışına çıkartılacak. Festival alanının kapalı bölümleri günlük olarak havalandırılacak ve temizlenecek.
Festival sonrası alanın boşaltılması sırasında ve otoparklarda kalabalık oluşumuna karşı önlemler alınacak. Festival öncesi ve sonrasında sosyal mesafe, maske takma, el hijyeni, ziyaretçi alanlarının düzenlenmesi, festival sonrası alanların boşaltılması konularında sık sık anonslar yapılarak kulların ihmal edilmemesi sağlanacak.
ÜCRETSİZ RİNG SEFERLERİ DÜZENLENCEK
Festival alanına ulaşım için ücretsiz ring seferleri düzenlenecek. TEKNOFEST' e gitmek isteyenler Şirinevler Metro, Yeşilyurt Marmaray'dan ve Yenibosna Kuleli metrobüs istasyonundan etkinlik alanı arasında ring seferler oluşturulacak.
TEKNOFEST öncesi Türk Hava Kuvvetleri ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait askeri uçaklar farkındalık oluşturmak için İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuş yapacak.
Saat 11:00 ile 11:30 saatleri arasında gerçekleştirilen uçuşta Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 1 adet A400M nakliye uçağı, F-4E savaş uçağı, Türk Yıldızları, Solo Türk ve ile Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait MiG-29 tipi uçakları İstanbul Boğazı üzerinde önce Güney'den Kuzeye, sonra Kuzey'den Güneye iki geçiş yaparak vatandaşları festivale davet edecek...
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