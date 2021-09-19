MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Hiç kuşku yoktur ki, Gaziler milletimizin onur ve ömür aydınlığıdır. Bu aydınlık istikbal güvencemiz, istiklal güvenimizdir. Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik unvanının verilişinin yıldönümünde hayatta olan bütün kahramanlarımıza hürmetlerimi sunuyor, hepsini kucaklıyorum.