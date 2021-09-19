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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

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Giriş Tarihi: 19.09.2021 Güncelleme Tarihi: 19.09.2021
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle resmi Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. Gaziliğin yüzdesi ya da oranının olmaması gerektiğini vurgulayan MHP lideri Bahçeli, "Gazilik; cesaretin, dirayetin, hamiyetin, ferasetin, fedakarlığın simgesi; kahramanlığın muazzam sinesidir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabı üzerinden Gaziler Günü dolayısıyla mesaj paylaştı.

MHP lideri Bahçeli paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi;

"GAZİLİK KAHRAMANLIĞIN MUAZZAM SİNESİDİR"

"Gazilik, haklı ve şerefli bir mücadelenin paha biçilemez mükâfatı, vatan ve millet sevgisinin emsalsiz müdafaasıdır. Türk tarihinin her sayfası şehitlerimizin kanlarıyla yazılmış, gazilerimizin feragatiyle taçlanmıştır. Millet Gazidir, Meclis Gazidir, devlet Gazidir.

Hiç kuşku yoktur ki, Gaziler milletimizin onur ve ömür aydınlığıdır. Bu aydınlık istikbal güvencemiz, istiklal güvenimizdir. Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik unvanının verilişinin yıldönümünde hayatta olan bütün kahramanlarımıza hürmetlerimi sunuyor, hepsini kucaklıyorum.

19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm Gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Gazilik; cesaretin, dirayetin, hamiyetin, ferasetin, fedakarlığın simgesi; kahramanlığın muazzam sinesidir."

"GAZİLİĞİN YÜZDESİ OLMAMALIDIR"

"Önemle ifade etmeliyim ki, terörle mücadele esnasında yaralanıp da Gazi sayılmayan kahramanların mağduriyetlerinin telafisi amacıyla her çabayı göstereceğimizin tekraren güvencesini veriyor, parti olarak verdiğimiz kanun teklifinin arkasında olduğumuzu bilhassa paylaşıyorum.

Gaziliğin oranı, yüzdesi olmamalıdır. Gazilik haklarının verilmesini umutla bekleyen 20 bine yakın kardeşimizin samimiyetle yanındayız. Gaziler yalnız değildir, sahipsiz değildir, ümitsiz değildir, çaresiz değildir. Milliyetçi Hareket Partisi onlarla birliktedir."

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