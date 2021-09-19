ABD için flaş iddia! Yunanistan'da Türkiye'ye yakın bölgede yeni üs kuracak | A Haber'de deşifre edildi...

ABD'nin skorsky helikopterleri var. Bunları ABD kime karşı kullanacak? Herkesin merak ettiği konu budur. Bu çok önemli bir soru işareti. Semadirek Adası, gayri askeri statüsündeki bir ada! Yani askerin olmaması gereken bir ada... Yunanistan'ı biliyoruz ancak ABD'de çok ciddi yığınak yapıyor. Ege Denizi ve Batı Trakya'da çok ciddi bir yığınak var.