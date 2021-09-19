Ailesinin şehit sandığı Kore gazisini yıllar sonra geri döndüğünde kimse tanıyamadı

"ANNEM BABAM, BENİM OĞLUM DEĞİL BU DEDİ"

Ceketinin yakasındaki madalyalarını büyük bir gururla taşıyan Erdoğan evine astığı Türk bayrağını her gün düzeltip defalarca kez öpüyor. Cep telefonundan Kore Savaşı'nın videolarını izleyerek o günleri hatırlayan Erdoğan gazi olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve kendisine görev verilirse Kore'ye yeniden seve seve gideceğini ifade etti. Cephede yaralanışını, kendisinin şehit olduğunu sanan anne ve babasının gerçeği anladıklarında gözyaşlarına boğulduğunu anlatan Erdoğan, "Ben 1950'de Kore'ye gittim. 55'te geri döndüm 5 sene. Orada harp ettim, çatıştım, mermi attım. Her şeyi yaptım. Mayın parçası sıçradı çeneme. Çenem kırıldı. Onu düzelttiler orada Tokyo'da. Bacağıma da kurşun geldi onu da aldılar. Japonya'da hastaneye yatırdılar hastanede 1 sene yattım. Çenem iyileşti ondan sonra çıkardılar beni Türkiye'ye geldim. Ve annem babam, benim oğlum değil bu dedi. Benim oğlum öldü dedi, künyesi var bende dedi babam. Künyem gelmiş. Künyemi göndermişler oradan öldü diye. Saç sakal gavurlar gibi olmuştum ben. Ondan sonra tıraş oldum sonra annem babam tanıdı beni. Benim oğlum bu dediler. Sarıldılar bana başladılar ağlamaya" dedi.