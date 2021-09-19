ABD için flaş iddia! Yunanistan'da Türkiye'ye yakın bölgede yeni üs kuracak | A Haber'de deşifre edildi...

ABD ile Yunanistan arasında 2021'in Ekim ayında yeni bir savunma anlaşması imzalanması bekleniyor. Anlaşma kapsamında Dedeağaç haricinde ülkede yeni askeri üs kurulmasının hazırlığının yapıldığı öne sürüldü. Üslerin Türkiye'ye yakın bölgelerde olacağı iddia edildi. Yaşanan bu sıcak gelişmeyi A Haber canlı yayınında yorumlayan Yurt-İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, önemli tespitlerde bulundu ve yaşanan üs hamlesini harita üzerinde detaylıca anlattı.

Türkiye'ye 40 kilometre uzaklıktaki Dedeağaç'ı askeri üs yapan ABD'nin şimdi de Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adaları üzerinde yeni üsler kurmaya hazırlandığı iddia edildi.

ABD'NİN ADALARA ÜS PLANI MI VAR?

Pentagon'un yerleşmek istediği adaların, Limni, Midilli, Semadirek ve Skiri olduğu özellikle Limni'nin hava operasyonlarında kullanılacağı belirtiliyor.

LOZAN'IN İHLALİ...

Gayri askeri statüdeki bu adalarda sınırlı sayıda kolluk kuvveti dışında asker bulundurmak ise Lozan'ın ihlali anlamına geliyor.

YENİ SAVUNMA ANLAŞMASI İDDİASI

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Yunanistan 14-15 Ekim'de bir araya gelecek ve bir savunma anlaşması imzalayacak.

5 YILLIK UZATMA

ABD ile Yunanistan'ın, Dedeağaç'ın kullanımı konusundaki anlaşmanın süresini bu anlaşma ile 5 yıl daha uzatacağı üzerinde duruluyor.





A HABER'DE KRİTİK YORUMLAR

Yaşanan bu sıcak gelişmeyi A Haber canlı yayınında yorumlayan Yurt-İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, önemli tespitlerde bulundu ve yaşanan üs hamlesini harita üzerinde detaylıca anlattı.

Kerim Ulak'ın açıklamaları şöyle;

"Edirne'nin yaklaşık 40 KM. ilerisindeki Dedeağaç bölgesine ABD silah üstüne silah yığıyor. ABD, Türkiye sınırına inanılmaz bir yığınak yapmaya başladı. Bölgeye ABD, tanklar ve helikopterler gönderiyor.

ABD sadece Dedeağaç'a değil, bir yandan kardan bir yandan da Semadirek Adası'nda yığınak yapıyor. Semadirek Adası Türkiye'ye yaklaşık 30-35 KM. mesafede yer alıyor.

ABD'nin skorsky helikopterleri var. Bunları ABD kime karşı kullanacak? Herkesin merak ettiği konu budur. Bu çok önemli bir soru işareti. Semadirek Adası, gayri askeri statüsündeki bir ada! Yani askerin olmaması gereken bir ada... Yunanistan'ı biliyoruz ancak ABD'de çok ciddi yığınak yapıyor. Ege Denizi ve Batı Trakya'da çok ciddi bir yığınak var.

ABD'nin yığınağı sadece o noktada yok birçok noktada mevcut. Stefanoviç, Selanik, Larisa, Kavala'da ve Girit'te ABD ve Yunan askeri yığınağı var."

Kerim Ulak, ayrıca ABD ve Yunan yakınlaşmasını belgeleyen fotoğrafları da A Haber yayınında gösterdi.