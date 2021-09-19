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CHP'li Ünal Çeviköz'den skandal Mavi Vatan sözleri! Yunanistan ile aynı dili kullandı

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 19.09.2021
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CHP’li Ünal Çeviköz’den skandal Mavi Vatan sözleri! Yunanistan ile aynı dili kullandı

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'den Mavi Vatan'la ilgili skandal açıklamalar geldi. Çeviköz, Mavi Vatan hususunda Yunan ile aynı dili kullanarak, ''Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız." ifadelerini kullandı.

CHP'li Ünal Çeviköz'den Mavi Vatan hususunda skandal sözler geldi.

Çeviköz, yaptığı açıklamada Türkiye'nin devletler hukuku tarafından tanınan, üzerinde egemenlik hakkı kullanabileceği deniz yetki alanları anlamına gelen 'Mavi Vatan' kavramını hedef aldı.

'SALDIRGAN VE YAYILMACI BİR ALGI YARATIRSINIZ'

"Mavi Vatan'ın tarifine baktığınız bu aslında zaman egemenlik haklarının ötesinde alanı kapsayan ve bu şekilde egemenliğin daha geniş bir alana yayılmasını öngören bir kavram." ifadesini kullanan Çeviköz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız."

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