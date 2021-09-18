Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’ten Türkiye açıklaması: Başkan Erdoğan ile...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ağustos sonlarında yaptığı konuşmaya atıfta bulunan Miçotakis, "Başkan Erdoğan ile potansiyel mültecileri ve göçmenleri, ülkelerine mümkün olduğunca yakın tutmanın önemli olduğu konusunda anlaştık" ifadelerine yer verdi.