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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Başkan Erdoğan ile...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.09.2021 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’ten Türkiye açıklaması: Başkan Erdoğan ile...

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten düzensiz göç konusunda açıklama geldi. Miçotakis, "Türkiye'nin Avrupa'ya yönelik yeni bir göç sorunuyla mücadelede önemli bir ortak" mesajını verdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, düzensiz göç konusunda konuştu.

Reuters Haber Ajansı'na açıklama yapan Başbakan Miçotakis, kontrolsüz göçü önlemek için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek Avrupa Birliği'nin kitlesel bir akınla nasıl başa çıkacağına dair tutarlı bir politikasının olmadığını savundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ağustos sonlarında yaptığı konuşmaya atıfta bulunan Miçotakis, "Başkan Erdoğan ile potansiyel mültecileri ve göçmenleri, ülkelerine mümkün olduğunca yakın tutmanın önemli olduğu konusunda anlaştık" ifadelerine yer verdi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Avrupa Birliği'nin sorunun çözümüne yardımcı olması için Türkiye'yi desteklemesinin "mantıklı" olduğunu söyledi.

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