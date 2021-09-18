Son dakika: Manavgat'ta ormanı yakmaya çalışırken suçüstü yakalandı
Son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınları söndürüldü. Öte yandan üç noktada yangın çıkartan şüpheli dördüncü noktayı yakmaya çalışırken gözaltına alındı.
Manavgat'ta bulunan Sorgun çamlığında arka arkaya yükselen dumanlar üzerine ekipler harekete geçti.
Üç ayrı noktada arka arkaya başlayan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülürken, jandarma bölgede geniş çaplı arama başlattı.
Ormanı yakmaya çalışan şüpheli, dördüncü noktadan yanındaki çakmakla yangın çıkarmaya çalışırken jandarma ve orman görevlileri tarafından suçüstü yakalandı.
Yakalanan şüpheli diğer taraftaki yangını söndüren vatandaşlar tarafından tartaklanmak istenirken, jandarma şüpheliyi olay yerinden uzaklaştırdı.
Yangın bölgesinde ekiplere yardım eden vatandaşlar, yangın söndürmeye çalışan şüphelinin devamlı aynı noktalarda üzerindeki tişörtü çıkartıp elinde alkol kutusuyla dolaştığını söyledi.
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