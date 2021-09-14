Manavgat'ta korkutan orman yangını! Ekipler müdahale etti
Son dakika haberi...Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında bir dönüm alan zarar gördü. 2 helikopter, 6 arazöz, 3 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
Sorgun Mahallesi'ndeki Sorgun Çamlığı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 helikopter, 6 arazöz, 3 itfaiye aracı, belediyelere ait su tankerleri ve iş makineleriyle yangına müdahale edildi.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangında yaklaşık bir dönüm alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.