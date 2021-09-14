14 Eylül 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Manavgat'ta korkutan orman yangını! Ekipler müdahale etti

Manavgat'ta korkutan orman yangını! Ekipler müdahale etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.09.2021
ABONE OL
Manavgat’ta korkutan orman yangını! Ekipler müdahale etti

Son dakika haberi...Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında bir dönüm alan zarar gördü. 2 helikopter, 6 arazöz, 3 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Sorgun Mahallesi'ndeki Sorgun Çamlığı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 helikopter, 6 arazöz, 3 itfaiye aracı, belediyelere ait su tankerleri ve iş makineleriyle yangına müdahale edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında yaklaşık bir dönüm alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Sayaçlar değişti Antalyalılar isyan etti SAYAÇLAR DEĞİŞTİ ANTALYALILAR İSYAN ETTİ
Manavgattaki yangından acı haber MANAVGAT'TAKİ YANGINDAN ACI HABER

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA