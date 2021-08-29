Manavgat'ta 13 yıl önce yanan orman küllerinden doğdu: Yemyeşil görüntüsüyle dikkat çekti
Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında 2008 yılında Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören bölgenin yeşermiş halinin görselleri paylaşıldı. Fotoğraflarda bölgenin çam ile kaplandığı ve yemyeşil bir görüntüye kavuştuğu görüldü.
Orman Genel Müdürlüğü, Antalya'nın Manavgat ilçesinin Taşağıl Mahallesi'nde 2008'de çıkan yangında zarar gören ormanlık alanın yeşermiş halinin fotoğraflarını paylaştı.
Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından "#YeşilVatan" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Bu orman, 2008 yılında çıkan yangınlarda kül olmuştu. Hepsi küllerinden yeniden doğdu. Yanan ormanlarımızı en kısa sürede, en ideal yöntemlerle yeşillendirmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
Fotoğraflarda bölgenin çam fidanlarıyla kaplandığı ve yemyeşil bir görüntüye kavuştuğu görülüyor.
Antalya'da en büyük yangınlar arasında yer alan 2008 yılında Manavgat ilçesinde meydana gelen Taşağıl yangını, 5 gün sonra kontrol altına alındı. Manavgat ve Serik ilçeleri sınırlarında 16 bin hektar ormanın kül olduğu yangında yüz binlerce ağaç ve canlı yok oldu.
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