18 Eylül 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan Mersin'de gençlerle buluştu! Dikkat çeken fotoğraflar...

Başkan Erdoğan Mersin'de gençlerle buluştu! Dikkat çeken fotoğraflar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.09.2021 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021
ABONE OL
Başkan Erdoğan Mersin’de gençlerle buluştu! Dikkat çeken fotoğraflar...

Başkan Erdoğan, Mersin programı kapsamında gençlerle buluştu. Başkan Erdoğan, gençlerle buluşmasından kareleri sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı. Ayrıca Başkan Erdoğan gençlerle birlikte 'Her şey seni hatırlatıyor' şarkısını da söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, büyük önem verdiği "gençlerle buluşma" programlarına bir yenisini de Mersin'de ekledi.

Gençlerin sorularını yanıtlayan ve onlarla sohbet eden Başkan Erdoğan, programdan fotoğrafları sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.

Başkan Erdoğan, pozitif enerjili fotoğraflarına "Geceye Mersin'den birkaç gençlik fotoğrafı bırakalım." notunu düştü.

BAŞKAN ERDOĞAN GENÇLERLE ŞARKI SÖYLEDİ

Başkan Erdoğan gençlerle birlikte 'Her şey seni hatırlatıyor' şarkısını da söyledi.

O anlar ise sosyal medyanın en çok konuştuğu paylaşımlar arasına girdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN MERSİN PROGRAMINDAN NOTLAR

Mersin'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı.

Daha sonra Akkuyu Nükleer Santrali'nde yaptığı denetlemeler yapan Başkan Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde halka seslendi.

Gülümseten anlar GÜLÜMSETEN ANLAR

Erdoğan Akkuyu Nükleer Santrali için tarih verdi ERDOĞAN AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ İÇİN TARİH VERDİ
Başkan Erdoğan’a Mersin’de sevgi seli! BAŞKAN ERDOĞAN'A MERSİN'DE SEVGİ SELİ!
Başkan Erdoğan’dan Akkuyu’ya inceleme! BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AKKUYU'YA İNCELEME!
Washington Post’tan Başkan Erdoğan’a övgü! WASHİNGTON POST'TAN BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA