Merhum Başbakan Adnan Menderes’in idam edilmeden önce son sözü ne oldu? Neden pijama ile fotoğraf çektirildi? 17 Eylül 1961 günü yaşananlar...

"VATAN SAĞ OLSUN" DEDİ



İsmail Şenyüz, Menderes'in idam sehpasını görünce nasıl bir tepki vereceğini merak ettiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sakin bir şekilde sehpanın yanına gitti. Sehpanın üzerine çıkardılar ve son sözünü sordular. O anki heyecanla ne dediğini hatırlamıyorum. Sonradan 'Vatan sağ olsun' dediğini öğrendim. Savcının odasında bile söylediği kelimelerin çoğunu hatırlamıyorum. Kelime-i Şehadet getirdi. Ayağının altındaki tabureyi çektiler ve idamı gerçekleşti. Menderes asıldıktan sonra dönerken çektiğim fotoğraf karesi gözümün önünden gitmedi. 15-20 gün uyuyamadım."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN