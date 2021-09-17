Merhum Başbakan Adnan Menderes'in idam edilmeden önce son sözü ne oldu? Neden pijama ile fotoğraf çektirildi? 17 Eylül 1961 günü yaşananlar...
Merhum Başbakan Adnan Menderes'in 17 Eylül 1961 tarihinde idamının ardından fotoğraflarını çeken emekli astsubay İsmail Şenyüz açıklamalarda bulundu. Fotoğrafı çektikten sonra 15-20 gün uyuyamadığını söyleyen Şenyüz,o gün yaşananları tüm detaylarıyla anlattı. Menderes'e neden pijama ile fotoğraf çektirildi? "Hazırlan İmralı Adası'na gidiyoruz" sözü sonrası ne oldu? Menderes'in son sözü ne oldu? Sağlıklı olduğunu göstermek için hangi emir verildi?
Merhum Başbakan Adnan Menderes'in, 17 Eylül 1961'de idam edilirken fotoğraflarını çeken dönemin Ordu Foto Film Merkezi Amiri, emekli astsubay İsmail Şenyüz (88) konuştu. Muğla'da yaşayan Şenyüz, "Menderes asıldıktan sonra dönerken çektiğim fotoğraf karesi gözümün önünden gitmedi. 15-20 gün uyuyamadığımı hatırlıyorum" dedi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde gelini Saliha Şenyüz (66) ve torunu Ebru Şenyüz (28) ile yaşayan iki çocuk babası İsmail Şenyüz, yakın siyasetin kırılma anlarından olan merhum Başbakan Adnan Menderes'in idamıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
"FOTOĞRAFLARINI HANIMINA VERECEĞİZ SENİ HASTA BİLİYORLAR"
Şenyüz, gazetelerin Menderes'in hasta asılacağını yazdıklarını ifade edip, "Sağlıklı olduğunu fotoğraflarla tespit etmek için görevlendirildim. Akşam üzeri giderek, Yassıada komutanına çıktım, 'Şimdi uyuyor' dedi. Uyku saati değildi, anlayamamıştım. Ertesi sabah odasına gittiğimde, Menderes kahvaltı yapıyordu. Üzerinde pijamaları vardı. 'Bu kıyafetimle fotoğraf çektirmek istemiyorum' dedi. Çok kibar bir insandı. Beraberimdeki askerler, 'Fotoğrafları hanımına vereceğiz, seni hasta biliyorlar' diye ikna etti ve bir tane çektirdi" dedi.
"SİZİ BU VAZİYETTE KARŞILADIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM"
İsmail Şenyüz, 'Menderes, kendisini muayene etmeye gelen sağlık heyetine 'Sizi bu vaziyette karşıladığım için üzgünüm' dedi. Kibarca onları karşıladı. Baştaki profesör 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.
"HAZIRLAN İMRALI ADASI'NA GİDİYORUZ"
Yakın arkadaşı Etem Menderes ile görüştürdüler. Ada Komutanı, Menderes'e 'Hazırlan, İmralı Adası'na gidiyoruz' dedi. Yağmurlu bir havada 2 hücumbotla adaya gittik. Adaya vardığımız zaman savcının odasına girdik. Savcı 'İdam kararını' Menderes'e tebliğ etti.
SON SÖZÜ NE OLDU?
Son sözünü sordular. 'Hayata veda edeceğim, çocuklarımı sevgi ve saygıyla anarım' dedi. Daha sonra imam ile 5 dakika görüştü. Görüşmenin ardından üzerine idam kararının yazılı olduğu gömlek giydirildi.
SAĞLIKLI OLDUĞUNU GÖSTERMEK İÇİN GARDİYANLARA EMİN
Koluna 2 gardiyan girdi. Menderes'in sağlıklı olduğunu göstermek için gardiyanlara 'Kolundan çıkın' denildi. İdam sehpasına kadar bu şekilde yüründü" diye konuştu.
"VATAN SAĞ OLSUN" DEDİ
İsmail Şenyüz, Menderes'in idam sehpasını görünce nasıl bir tepki vereceğini merak ettiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sakin bir şekilde sehpanın yanına gitti. Sehpanın üzerine çıkardılar ve son sözünü sordular. O anki heyecanla ne dediğini hatırlamıyorum. Sonradan 'Vatan sağ olsun' dediğini öğrendim. Savcının odasında bile söylediği kelimelerin çoğunu hatırlamıyorum. Kelime-i Şehadet getirdi. Ayağının altındaki tabureyi çektiler ve idamı gerçekleşti. Menderes asıldıktan sonra dönerken çektiğim fotoğraf karesi gözümün önünden gitmedi. 15-20 gün uyuyamadım."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 7326 yapılandırma ne zaman bitiyor? Vergi borcu yapılandırma süresi son gün ne zaman? GİB vergi borcu...
- Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak?
- Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımı ne zaman olacak? Bu yıl jandarma bekçi alımı olacak mı 2021? İller...
- SGK duyurdu! O tarihten önce sigorta girişi olanlara müjde! 8 yıl erken emeklilik için kritik o detay...
- 17 Eylül 10 numara çekiliş sonuçları: On Numara sonuçları - MPİ bilet sorgulama! Bugün on numara sonuçları açıklandı mı?
- İş arayanlar dikkat! En az ilkokul mezunu 4.084 temizlik görevlisi alımı! İŞKUR başvuru şartları...
- Kırtasiye ödeneği ne zaman yatar 2021? Eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Eylül ayı Eğitim ödeneği yatan iller listesi 2021...
- 17 Eylül Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Cuma büyük ödül...
- Faizler radarı aştı! Bankalar fitili ateşledi! 10.000 TL 32 günlük mevduat faizi ne kadar getiri sağlar?
- Mangal yapmak yasak mı? İstanbul, Ankara, İzmir mangal yasağı kalktı mı? Hafta sonu mangal yasak mı?
- KPSS 50-55-60-65 puanla memur alımı yapan yerler! KPSS kaç puanla nereye girilir?
- YÖKDİL/2 sonuçları sorgulama ekranı! 2021 YÖKDİL soru cevap kitapçığı erişime açıldı!