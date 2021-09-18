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Başkan Erdoğan Mersin'de gençlerle buluştu! "Her şey seni hatırlatıyor" şarkısını söyledi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, büyük önem verdiği "gençlerle buluşma" programlarına bir yenisini de Mersin'de ekledi.
Gençlerin sorularını yanıtlayan ve onlarla sohbet eden Başkan Erdoğan, programdan fotoğrafları sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.
Başkan Erdoğan, pozitif enerjili fotoğraflarına "Geceye Mersin'den birkaç gençlik fotoğrafı bırakalım." notunu düştü.
BAŞKAN ERDOĞAN GENÇLERLE ŞARKI SÖYLEDİ
Başkan Erdoğan gençlerle birlikte 'Her şey seni hatırlatıyor' şarkısını da söyledi.
O anlar ise sosyal medyanın en çok konuştuğu paylaşımlar arasına girdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN MERSİN PROGRAMINDAN NOTLAR
Mersin'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı.
Daha sonra Akkuyu Nükleer Santrali'nde yaptığı denetlemeler yapan Başkan Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde halka seslendi.