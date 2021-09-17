17 Eylül 2021, Cuma
Washington Post'tan Başkan Erdoğan'a övgü! Biden'ın başarısızlığı Erdoğan'ın kazanmasıyla sonuçlanabilir
ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, dünyanın dikkatle takip ettiği Afganistan'daki gelişmelere yer verdi. ABD Başkanı Biden'ın Afganistan'da başarısız olduğunu yazan gazete Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. Washington Post'ta yer alan haberde, "Biden'ın Afganistan'daki başarısızlığı Erdoğan'ın kazanmasıyla sonuçlanabilir" ifadelerine yer verildi.
Giriş Tarihi: 17.09.2021 13:32
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