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Washington Post'tan Başkan Erdoğan'a övgü! Biden'ın başarısızlığı Erdoğan'ın kazanmasıyla sonuçlanabilir

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, dünyanın dikkatle takip ettiği Afganistan'daki gelişmelere yer verdi. ABD Başkanı Biden'ın Afganistan'da başarısız olduğunu yazan gazete Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. Washington Post'ta yer alan haberde, "Biden'ın Afganistan'daki başarısızlığı Erdoğan'ın kazanmasıyla sonuçlanabilir" ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: 17.09.2021 13:32
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Washington Post’tan Başkan Erdoğan’a övgü! Biden’ın başarısızlığı Erdoğan’ın kazanmasıyla sonuçlanabilir

ABD merkezli Washington Post gazetesi, ABD'nin skandallar zinciriyle sonuçlanan Afganistan'dan çıkışını, Türkiye'nin doğru hamleler ve risklerle kendi lehine çevirmeye başardığını yazdı.

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Washington Post’tan Başkan Erdoğan’a övgü! Biden’ın başarısızlığı Erdoğan’ın kazanmasıyla sonuçlanabilir

ABD basınında Başkan Joe Biden'a öfke sürerken, Türkiye'nin bu süreçte attığı stratejik adımların meyvelerini toplamaya başladığını vurguladı. "Biden'ın Afganistan'daki hezimeti, Erdoğan'ın kazanmasıyla sonuçlanabilir" başlıklı haberde şu ifadeler kullanıldı:

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Washington Post’tan Başkan Erdoğan’a övgü! Biden’ın başarısızlığı Erdoğan’ın kazanmasıyla sonuçlanabilir

Afganistan'ın Taliban'ın eline yıldırım hızıyla düşmesi, Biden yönetiminin Trump sonrası bir dünyada ABD'nin itibarını kurtarma çabaları için bir utanç kaynağı oldu.

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Washington Post’tan Başkan Erdoğan’a övgü! Biden’ın başarısızlığı Erdoğan’ın kazanmasıyla sonuçlanabilir

Ancak şu anda Taliban'a aracılık etmeyi teklif eden birkaç ABD müttefiki - yani Pakistan, Katar ve Türkiye - için bu durum bir nimet olabilir.

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Washington Post’tan Başkan Erdoğan’a övgü! Biden’ın başarısızlığı Erdoğan’ın kazanmasıyla sonuçlanabilir

ABD birliklerinin geri çekilmesinden sonra, ABD'nin Taliban ile ilişki kurabilecek, Kabil havaalanını açık tutabilecek ve Taliban rejimi altında bir devletin çöküşünü önlemeye yardımcı olabilecek bölgesel ortaklara ihtiyacı var. En azından Batı kamuoyunun bu fiyaskoyu unutması için zaman kazanmak isteyecektir.