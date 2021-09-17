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Başkan Erdoğan'a Mersin'de sevgi seli! 107 yaşındaki Fikriye Çam'dan yüreklere dokunan dua

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Giriş Tarihi: 17.09.2021 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021
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Başkan Erdoğan’a Mersin’de sevgi seli! 107 yaşındaki Fikriye Çam’dan yüreklere dokunan dua

Mersin'e önceki ziyaretinde görüştüğü 107 yaşındaki Fikriye Çam'la da bir araya gelen ve sohbet eden Başkan Erdoğan, "Fikriye Teyze ile belli bir aralıktan sonra, yeniden bizleri bir araya getiren Rabbime sonsuz hamdüsenalar olsun. Elhamdülillah, 107 yaşında Fikriye Teyze, Rabbim daha nice ömür nasip etsin. Bizi inşallah cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.

Mersin'e önceki ziyaretinde görüştüğü 107 yaşındaki Fikriye Çam'la da bir araya gelen ve sohbet eden Erdoğan, "Fikriye Teyze ile belli bir aralıktan sonra, yeniden bizleri bir araya getiren Rabbime sonsuz hamdüsenalar olsun. Elhamdülillah, 107 yaşında Fikriye Teyze, Rabbim daha nice ömür nasip etsin. Bizi inşallah cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın." ifadelerini kullandı.

Fikriye Çam ise Başkan Erdoğan ile yeniden görüşmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Kurban olurum sana." dedi.

Erdoğan, görüşmenin sonunda Fikriye Çam ve yanındakilere çeşitli hediyeler verdi. Fikriye Çam, 2019 yılında Başkan Erdoğan'ın vesile olmasıyla kutsal topraklara Türkiye'den giden "En yaşlı hacı adayı" olmuştu.

VATANDAŞTAN BAŞKAN ERDOĞAN'A CUMA ÇIKIŞI SÜRPRİZ ÇAY DAVETİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Mersin'de Halkkent Emir Sultan Camisi'nde kıldı. Bir vatandaş, caminin yanındaki evinin balkonuna astığı "Reis bize çaya gel. Rüyalarda buluşuruz bir çayla kavuşuruz" yazılı pankart ile Başkan Erdoğan'ı çaya davet etti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan, namazın ardından "Siz değerli kardeşlerimden istirhamım şu olacak. Emir Sultan Camisi'nde elhamdülillah bir olalım, beraber olalım, iri olalım, diri olalım, kardeşliğimizi asla lekelemeyelim. Kardeşliğimize gölge asla düşürmeyelim.

Bölmek isteyenlere fırsat vermeyelim. Ne kadar bu noktada bir olup beraber olursak rabbim gücümüzü o kadar arttıracaktır. Bu vesileyle ben de tüm geçmişlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, şehitlerimize rahmet diliyorum. Rabbim bizleri şehitlerimizle birlikte sevgili Habibinin livâü'l-hamd ismiyle müsemma sancağı altında haşru cem eylesin." diyerek dua etti.

Erdoğan, cami çıkışında vatandaşları selamladı.



ÇAY DAVETİ
Bir vatandaş, caminin yanındaki evinin balkonuna astığı "Reis bize çaya gel. Rüyalarda buluşuruz bir çayla kavuşuruz" yazılı pankart ile Başkan Erdoğan'ı çaya davet etti.

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