Kabine toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Yasaklar geri gelecek mi?
Kabine toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aşılama uygulamasının hızlanması ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesi vaka sayılarında düşüşe neden oldu. Ancak maske ve mesafe konusunda uyarılar gelmeye devam ediyor. Yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. İşte, Kabine toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Yasaklar geri gelecek mi?
Kabine toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Yasaklar geri gelecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Havaların serinlemesi ile birlikte koronavirüs önlemlerinin tekrar sıkılaştırılması için adımların atılıp atılmayacağı Beştepe'de yapılacak Kabine Toplantısı'nda netleşecek. Yeni yasakların gelip gelmeyeceği ise merak ediliyor. İşte, Kabine toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Yasaklar geri gelecek mi?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı en son 6 Eylül tarihinde gerçekleşmişti. Daha önceki toplantılar göz önüne alındığında bir sonraki toplantının 15 gün sonra yapılması ön görülüyor. Bu bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin önümüzdeki hafta yani 20 Eylül'de yapılması bekleniyor.
Konuyla ilgili açıklamalar ilerleyen günlerde yapılacak.
6 EYLÜL 2021 KABİNE TOPLANTISI KARARLARI
"ÇOK SAYIDA ÜLKE YÖNETİCİSİ İLE TELEFON GÖRÜŞMELERİ GERÇEKLEŞTİRDİK"
Son dönemde çok sayıda ülke yöneticisi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizi ve bölgesel konuları ele aldık. Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünü de yine 26 Ağustos'ta gerçekleştirdik. Milletlerin sembolleri ile yaşadığı gerçeği ile de Ahlat'taki külliyemizin açılışını yaptık.
"ÜLKEMİZİ SAVUNMA SANAYİİNDE EN ÜST LİGE ÇIKARTMAKTA KARARLIYIZ"
Ülkemizi savunma sanayiinde en üst lige çıkartmakta kararlıyız. Ay yıldız projesinin temelini attık. Ay-Yıldız projesiyle ordumuzu tek çatı altında yönetebileceğimiz dünyanın en modern savunma merkezlerinden birine sahip olacağız. İnşallah bu projeyi 19 Mayıs 2023 tarihinde ordumuzun ve milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz.
"YARGITAY 10 BLOKTAN OLUŞAN YENİ BİNASINDA YER ALACAK"
Adli yılımızı da Yargıtay'ın yeni binasında açtık. Daha önce Yargıtay 6 ayrı binada yer alıyordu. Şimdi ise 10 bloktan oluşan yeni binasında yer alacak.
"İYİDERE-İKİZDERE YOLU İLE HURMALI TÜNELLERİ'Nİ HİZMETE AÇTIK"
Rize ziyaretinde sel felaketinin ardından yapılan çalışmalarla ilgili bilgi almak dışında yeni projelerin temel atma törenlerine iştirak ettik. İlk olarak Rize-Mardin hattındaki İyidire-İkizdere yolu ile Hurmalı Tünelleri'ni hizmete açtık.
"ÜLKEMİZİ HAK ETTİĞİ SEVİYEYE ÇIKARTACAĞIZ"
Rabbim bu ülkenin ve milletin geceleği için çalışan herkesten razı olsun. İnşallah 2023 hedeflerimize ulaşarak tüm bu gayretleri taçlandıracak, ülkemizi hak ettiği seviyeye çıkartacağız.
"AMACIMIZ BİR YILA KADAR YENİDEN İNŞA EDİLECEK YAPILARI HAK SAHİPLERİNE TESLİM ETMEK"
Salgınla mücadelenin sürdüğü bir dönemde üst üste yaşanan afetlerin acısını hissettik. Yangınların söndürülmesi sonrası zararların telafisi başladı. Amacımız bir yıla kadar yeniden inşa edilecek yapıları bitirip hak sahiplerine teslim etmektir.
"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİN MANZARAYI YAŞADIK"
Bir süre önce Rize ve Artvin'de de sel felaketleri yaşanmıştı. Özellikle Kastamonu ve Sinop'ta eşi benzeri görülmemiş bir manzarayı yaşadık. Mesela Bozkurt'ta bir yılda yağan yağış 2 günde düştü. Felaket bölgelerine adeta çıkarma yaptık. Afet gününden beri 3-5 günlük istisnalar dışında bölgeden ayrılmayan bakanlarımız var. Adeta afet bölgesine kamp kurdular. Avrupa'daki sel felaketlerinin ardından aylarca kaldırılamayan atıkları birkaç haftada temizledik.
"FELAKETLERİN İZİNİ SİLMEKTE KARARLIYIZ"
Bugüne kadar afet bölgesine 287 milyon ödenek aktarılmıştır. Afetler için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan mebla 345 milyon lirayı buldu. Üç afet bölgesinde vatandaşlarımızın 509 milyon liralık zararı çıktı. Zarar gören çiftçilerimizin sayısı 3 bin 800 civarında. Hiçbir vatandaşı mağdur etmeden felaketlerin izini silmekte kararlıyız.
"TÜRKİYE DÜNYADA İNGİLTERE'DEN SONRA İKİNCİ SIRADA YER ALDI"
Geçtiğimiz yıl pek çok ülke krizin etkisini azaltmak için genişleyici politikalar yöneldi. Böylesine zorlu bir dönemde Türkiye, salgının olumsuz etkileriyle mücadelede başarılı oldu. Uyguladığımız kararlı ve etkin politikalar ile büyümeyi destekleyici adımlar önemli rol oynadı. Türkiye ekonomisi kesintisiz büyümesini sürdürdü. Bu senenin ilk yarısında da güçlü büyüme devam etti. Türkiye, yılın ilk çeyreğinde, %7,2, ikinci çeyreğinde %21,7'lik büyümeye ulaştık. Türkiye bu başarısıyla dünyada İngiltere'den sonra ikinci sırada yer aldı.
"BİR DİĞER OLUMLU GELİŞME İSE YEDİ ÇEYREKTİR BÜYÜMEYE DEVAM ETMESİDİR"
Sanayi üretimi büyümenin sürükleyici gücü haline geldi. Bir diğer olumlu gelişme ise makine teçhizat yatırımlarımızın yedi çeyrektir büyümeye devam etmesidir. Bu rakamlar büyüme potansiyelimizi daha da artıracaktır.
"İHRACATIMIZ REKORLAR KIRMAYA DEVAM EDİYOR"
İhracatımız rekorlar kırmaya devam ediyor. Ağustos itibarıyla 207 milyar doları aştı. Dünya ihracatından aldığımız pay da artıyor. Salgın nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zayıflayan turizm sektörü toparlamaya girdi. Cari işlemler açığımız yılın ilk yarısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, 7.6 milyar dolar azalarak 13.6 milyar dolar seviyesine geriledi.
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