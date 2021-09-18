Kabine toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Yasaklar geri gelecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Havaların serinlemesi ile birlikte koronavirüs önlemlerinin tekrar sıkılaştırılması için adımların atılıp atılmayacağı Beştepe'de yapılacak Kabine Toplantısı'nda netleşecek. Yeni yasakların gelip gelmeyeceği ise merak ediliyor. İşte, Kabine toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Yasaklar geri gelecek mi?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı en son 6 Eylül tarihinde gerçekleşmişti. Daha önceki toplantılar göz önüne alındığında bir sonraki toplantının 15 gün sonra yapılması ön görülüyor. Bu bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin önümüzdeki hafta yani 20 Eylül'de yapılması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklamalar ilerleyen günlerde yapılacak.