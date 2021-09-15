Tosuncuk davasında flaş sözler! İdam edilmesi bile benim içimi soğutmaz
Çiftlik Bank ile dolandırıcılığı bile binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın hakim karşısına çıktı. Türk adaletine güvendiğini söyleyerek teslim olan Mehmet Aydın, mağdurların parasını ödeyeceğini söyledi. Mahkemede bulunan şikayetçilerden birinin, "Babam bana küstü ve 2 ay önce öldü. Bu adamın idam edilmesi bile benim içimi soğutmaz" sözleri sonrasında salon adeta buz kesti.
İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 bin 762 mağdurlu birinci Çiftlik Bank ve 750 mağdurlu ikinci çiftlik bank davası peş peşe görüldü. Duruşmaya Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan getirildi. Aydın'ın yanı sıra 4 tutuksuz sanık da salonda hazır bulundu. Aylar sonra ilk kez duruşma salonuna getirilen Aydın gri gömlek ve krem rengi pantolon giydiği, saçlarının uzadığı ve jandarmaların arasında diğer sanıklardan uzak bir alanda oturduğu görüldü.
İŞTE İLK İFADESİ
Duruşmada ilk olarak davanın bir numaralı sanığı Mehmet Aydın 4 sayfadan oluşan yazılı savunmasını okudu. Sesi titreyerek savunmasını okuyan Aydın, "Çiftlik bankta milletvekili, polis, asker, eğitimi yüksek derece veya düşük derece olan birçok kesimden insan vardı. Ben ortaokul mezunu bir insanım. Bu sisteme nasıl bu kadar insanı dahil etmiş olabilirim" dedi. Hiçbir zaman olmayan bir şeyi varmış gibi göstermediğini ve hazırladığı projesine inandığını söyleyen Aydın, "İnsanlar da benim hayalime inandı. Amacım Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaktı" diye konuştu.
SALONDA KAÇAMAK BAKIŞLAR
Mehmet Aydın'ın ifadesinin ardından duruşma salonuna 5'erli gruplar halinde mağdurlar alındı. Mağdurlar salona girerken Mehmet Aydın onlara kaçamak bakışlar atarken, onlar ise bir an olsun bakışlarını kendilerini dolandıran bir numaralı sanıktan alamadı. Salonda soğuk rüzgarlar esti.
"AĞABEYİN TÜRK YARGISINA GÜVENMİYOR MU?"
Bu sırada Mahkeme heyeti başkanı Ali Günay Mehmet Aydın'a ağabeyi Fatih Aydın'ın Uruguay'da yakalanıp serbest kaldığına dair avukatının bilgi verdiğini bu konunun doğru olup olmadığını sordu. Başkan Günay, "Ağabeyinin parası var mı, orada çalışıyor mu, neden gelmiyor, Türk yargısına güvenmiyor mu, sen teslim oldun" diye ekledi. Mehmet Aydın ise bu soruya, "Orada iki çocuğu, ailesi var. Bir de o güvenini kaybetti. Burada uzun süre işlem yapılmadığı için. Benim güvenim var ben bu yüzden geldim" yanıtını verdi.
NEDEN TESLİM OLDUĞUNU AÇIKLADI
Aydın ayrıca, teslim olma nedenine de açıklık getirdi. Kendini aklamak ve mağdurların parasını verebilmek için teslim olduğunu öne süren Aydın, "Mağdurlara para ödeyemeyecek diye haberler çıktı o yüzden geldim. Onların zararı karşılansın istiyorum. Adımın dolandırıcı olarak kalmasını istemiyorum. Uruguay veya Brezilya'da kalsam yargılanır, serbest kalırdım. Mağdurların zararlarını ödemek için geldim" dedi.
ÜYE HAKİMDEN DAMGA VURAN SORU: ŞİMDİ Mİ AKLINIZA GELDİ
Bu yanıtın üzerine üye hakim duruşmaya damga vuran, herkesin de merak ettiği o soruyu yöneltti. Mehmet Aydın'ın lüks oteller ve teknelerde çekilen fotoğraflarını hatırlatarak, "Orada hep gezdiğiniz fotoğraflar çıktı. Şimdi mi aklınıza geldi" dedi. Bunun üzerine Mehmet Aydın, fotoğrafların eşiyle balayındayken çekildiği eski fotoğraflar olduğunu öne sürdü.
"İDAM EDİLSE BİLE İÇİM SOĞUMAZ"
23 mağdurun katıldığı davada tek tek şikayetleri dinlendi. Birçok mağdur şikayetçi olurken mağdurlardan Tanju Çetinkaya 25 bin lira zararı olduğunu ancak şikayetçi olmadığını belirtti. "Parayı yatırsa da yatırmasa da kendi bilir" diye ekledi. Bir diğer mağdur Özkan Alkan ise, 13 bin lira zararının olduğunu belirterek, "Babam bana küstü ve 2 ay önce öldü. Bu adamın idam edilmesi bile benim içimi soğutmaz" dedi. Bu sırada salonda kısa bir süre sessizlik yaşandı.
"KÖYDEKİ AHMET DAYI DA YAPAR"
Mahkeme Başkanı Ali Günay Mehmet Aydın'ın sistemi kurduğunda yaşının oldukça küçük olduğunu ve kendisine yardım eden birilerinin olup olmadığını ayrıca sistemle ilgili bir fizibilite çalışması yapıp yapmadığını sordu. Aydın'ın bu soruya yanıtı ise, "Sistemi basit bir şekilde kurdum. Sermaye biriktirdikçe işleri büyüttüm ve işler büyüdükçe de çiftlikler alarak başlarına da uzmanları koydum" oldu.
Bunun üzerine mahkeme başkanı Günay, "Aldığın hayvanların ortalama yaşı 5-6. Sen pek anlamıyorsun anlaşılan. Ne kadar inek ne kadar süt gibi hesaplamaların var mı" diye yeni bir soru sorunca Mehmet Aydın ortaokul mezunu bir insan ne kadar bir hesaplama yapabiliyorsa o kadar yapabildiğini dile getirdi. Mahkeme başkanının yanıtı yine gecikmedi ve "Onu köydeki Ahmet Dayı da yapar" diye esprili bir cevap verdi.
"PARAMIZI ÖDEYECEK MİSİN, ÖDEMEYECEK MİSİN"
Mağdurlardan Bülent Koca bu sırada söz alarak Mehmet Aydın'a soru yöneltmek istediğini söyledi. "Sayın Mehmet Aydın paramızı ödeyeceğinizi söylüyorsunuz . Ödeyecek misiniz, ödemeyecek misiniz?" şeklinde net bir soru sordu. Aydın da el konulan mal varlığı ile ödeme yapacağını ve bunun için Türkiye'ye geldiğini belirtti.
BİLİRKİŞİLER AYDINLATACAK
Duruşmayı tamamlayan mahkeme heyeti, Mehmet Aydın'ın yurt dışında uzun süre kaçak olarak bulunduğuna vurgu yaptı, kaçma şüphesinin olduğunu belirterek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca çiftlik bank şirketinin mali yönden incelemesinin yapılması için 3 kişilik bilirkişi heyetine dosyanın gönderilmesine, bilirkişilerin sistemde ne kadar para topladığı, ne kadarının nereye aktarıldığı gibi konularda ayrıntılı rapor hazırlamasını istedi. Duruşma 11 Kasım'a ertelendi.
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