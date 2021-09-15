Tosuncuk davasında flaş sözler! İdam edilmesi bile benim içimi soğutmaz

"İDAM EDİLSE BİLE İÇİM SOĞUMAZ"



23 mağdurun katıldığı davada tek tek şikayetleri dinlendi. Birçok mağdur şikayetçi olurken mağdurlardan Tanju Çetinkaya 25 bin lira zararı olduğunu ancak şikayetçi olmadığını belirtti. "Parayı yatırsa da yatırmasa da kendi bilir" diye ekledi. Bir diğer mağdur Özkan Alkan ise, 13 bin lira zararının olduğunu belirterek, "Babam bana küstü ve 2 ay önce öldü. Bu adamın idam edilmesi bile benim içimi soğutmaz" dedi. Bu sırada salonda kısa bir süre sessizlik yaşandı.



"KÖYDEKİ AHMET DAYI DA YAPAR"



Mahkeme Başkanı Ali Günay Mehmet Aydın'ın sistemi kurduğunda yaşının oldukça küçük olduğunu ve kendisine yardım eden birilerinin olup olmadığını ayrıca sistemle ilgili bir fizibilite çalışması yapıp yapmadığını sordu. Aydın'ın bu soruya yanıtı ise, "Sistemi basit bir şekilde kurdum. Sermaye biriktirdikçe işleri büyüttüm ve işler büyüdükçe de çiftlikler alarak başlarına da uzmanları koydum" oldu.

Bunun üzerine mahkeme başkanı Günay, "Aldığın hayvanların ortalama yaşı 5-6. Sen pek anlamıyorsun anlaşılan. Ne kadar inek ne kadar süt gibi hesaplamaların var mı" diye yeni bir soru sorunca Mehmet Aydın ortaokul mezunu bir insan ne kadar bir hesaplama yapabiliyorsa o kadar yapabildiğini dile getirdi. Mahkeme başkanının yanıtı yine gecikmedi ve "Onu köydeki Ahmet Dayı da yapar" diye esprili bir cevap verdi.