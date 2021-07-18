Mağdurlar bir kez daha SAS Holding önünde! "Tosuncuk gibi kaçmadan yakalayın"

Ülkedeki tüm başsavcılıklara seslendiğini belirten Doğulu, suç duyurularının kabul edilmesini talep etti. Doğulu şöyle devam etti: "13 bin 105 mağdur var. Ben burada sadece 13 bin 105 kişinin sesi değilim. Bugün 84 milyon vatandaşımızın bir daha böyle bataklıklara sürüklenmesine Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz müsaade etmesin lütfen. Sayın SAS Holding varisleri, avukatları neden 45 gündür 13 bin 105 kişinin karşısına geçip herhangi bir açıklama yapmıyorsunuz? Burada mağdur olan vatandaşların neden mağduriyetini gidermiyorsunuz"