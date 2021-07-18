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Mağdurlar bir kez daha SAS Holding önünde! "Tosuncuk gibi kaçmadan yakalayın"
Ataşehir'de bulunan SAS Holding'in önünde toplanan yaklaşık 100 kişi mağdur olduklarını dile getirerek şirket yöneticilerinin yurt dışına çıkmadan yakalanmasını ve paralarını geri ödemelerini talep etti. Mağdurlardan İdris Öztürk, "Bu adamlar 'Tosuncuk' gibi gitmeden yakalayacaksınız bugün yakalayın. Bizler, ailemin, arkadaşlarımın, memleketten gönderdikleri parayı yatırdık" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 18.07.2021 16:42Güncelleme Tarihi: 18.07.2021 16:42