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Mağdurlar bir kez daha SAS Holding önünde! "Tosuncuk gibi kaçmadan yakalayın"

Ataşehir'de bulunan SAS Holding'in önünde toplanan yaklaşık 100 kişi mağdur olduklarını dile getirerek şirket yöneticilerinin yurt dışına çıkmadan yakalanmasını ve paralarını geri ödemelerini talep etti. Mağdurlardan İdris Öztürk, "Bu adamlar 'Tosuncuk' gibi gitmeden yakalayacaksınız bugün yakalayın. Bizler, ailemin, arkadaşlarımın, memleketten gönderdikleri parayı yatırdık" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 18.07.2021 16:42 Güncelleme Tarihi: 18.07.2021 16:42
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Mağdurlar bir kez daha SAS Holding önünde! Tosuncuk gibi kaçmadan yakalayın

SAS Holding önünde 15 Haziran günü şirket yöneticisi Sibel Koçan başından vurulup öldürülerek, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantanın gasp edilmesinin ardından yine şirket yöneticisi olan eski eşi Süleyman Aydın da Ataşehir'deki bir rezidansın 32'nci katındaki dairesinden atlayarak aynı gün yaşamına son verdi. Olayın ardından holding ile ilgili saadet zinciri iddialarında bulunulurken şirkete yatırım yaptığını iddia eden kişiler yatırdıkları paraları geri alamadıklarını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Mağdurlar bir kez daha SAS Holding önünde! Tosuncuk gibi kaçmadan yakalayın

Yaklaşık 100 kişi geçtiğimiz haftanın ardından bugün yine SAS Holding bir araya gelerek ikinci kez eylem yaptı.

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Mağdurlar bir kez daha SAS Holding önünde! Tosuncuk gibi kaçmadan yakalayın

HEPİMİZİ BU BATAKLIĞA SÜRÜKLEDİLER

Grup adına konuşan Hazar Doğulu, "Bizi güzel teşviklerle şöyle kazanıyoruz, yüzde 10 komisyon veriyoruz diye kandırıp tamamen hepsi akraba bağına bağlı olarak hepimizi buraya davet ettiler. Bizi kandırdılar. Hepimizi bu bataklığa sürüklediler. Bugün ortalıkta hiç kimse yok" dedi.

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Mağdurlar bir kez daha SAS Holding önünde! Tosuncuk gibi kaçmadan yakalayın

Ülkedeki tüm başsavcılıklara seslendiğini belirten Doğulu, suç duyurularının kabul edilmesini talep etti. Doğulu şöyle devam etti: "13 bin 105 mağdur var. Ben burada sadece 13 bin 105 kişinin sesi değilim. Bugün 84 milyon vatandaşımızın bir daha böyle bataklıklara sürüklenmesine Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz müsaade etmesin lütfen. Sayın SAS Holding varisleri, avukatları neden 45 gündür 13 bin 105 kişinin karşısına geçip herhangi bir açıklama yapmıyorsunuz? Burada mağdur olan vatandaşların neden mağduriyetini gidermiyorsunuz"

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Mağdurlar bir kez daha SAS Holding önünde! Tosuncuk gibi kaçmadan yakalayın

ÇOCUKLARIMIN AİLEMİN UMUDUNU ÇALDINIZ

7 şirket yöneticisine soru soran Doğulu, "Siz bugün neden biz de sizin gibiyiz gibi saçma sapan kurguların arkasına saklanıyorsunuz? Madem siz zamanında söz sahibiydiniz, lüks araçlarla 5 milyonluk, 10 milyonluk araçları buraya teşvik etmeye çalışıyordunuz sizler. Çocuklarımın umudunu, ailemin umudunu çaldınız. Buraya gelen gelemeyen herkesin umudunu çaldınız" ifadelerini kullandı.