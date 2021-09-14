Son dakika: Çiftlik Bank kurucusu ’Tosuncuk’ hakim karşısında! Mehmet Aydın’dan mahkemede dikkat çeken sözler

4 TUTUKSUZ SANIK DA MAHKEME SALONUNDA

Duruşmaya Aydın ile birlikte 4 tutuksuz Niyazi karakoç, Cafer Çolak, Koray Hasgül ve Savaş Yıkılmaz da katıldı. Mahkeme salonuna getirilen tutuklu sanık Mehmet Aydın'ın ise gri uzun kollu bir gömlek, krem rengi bir pantolon giydiği ve saçlarının uzadığı görüldü.

'HER KESİMDEN İNSAN VARDI'

Duruşmada 4 sayfalık yazılı bir savunma hazırladığı belirten Aydın, hakim karşısında savunmasını okudu. Tosuncuk savunmasında 'Çiftlik bankta milletvekili, polis, asker, eğitimi yüksek derece veya düşül derece olan birçok kesimden insan vardı. Ben ortaokul mezunu bir insanım. Bu sisteme nasıl bu kadar insanı dahil etmiş olabilirim' ifadelerini kullandı.