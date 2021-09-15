Kanada CATS’i yasakladı ASELSAN harekete geçti! İHA’lar için 13 adet teslim edildi

CATS'in son düzeltmelerinin yapıldığını dile getiren Görgün, şöyle konuştu:

"Kullanıcıdan geri beslemeler alındıkça gelişecektir. Sadece CATS değil, keşif ve gözetleme sistemi bir aile, farklı platformlar için bunları yapıyor ve tasarlıyoruz. CATS kullanımda olan bir ürün, bu müjdeyi sizlerle paylaşmış olayım. TEKNOFEST'te de sergilenecek. Çok zor bir platform. Birçok disiplinin bir araya geldiği, bu disiplinleri bir arada çalıştırdığınız, teknolojinin sınırlarının zorlandığı bir ürün. Ekibimiz çok gayretli şekilde çalıştı. İrtifasının artırılması, görüntü kalitesinin iyileştirilmesine devam edecekler. Dünkü teslimatla sayı 13 oldu. 3 tane de ay sonuna kadar teslim edilecek ve sayı 16 olacak. Hedefimiz her ay 6 CATS üretebilmek. İhtiyaçlara göre bunu daha da artırabilecek kapasitemiz, altyapımız mevcut."