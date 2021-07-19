'Tosuncuk' lakaplı 'Çiftlik Bank' kurucusu Mehmet Aydın'ın Bitcoin ve mal varlığı var mı? Mağdurların zararını karşılayacak mı?





'28 SANIK, 3 BİN KÜSUR MAĞDUR VAR'

Adli süreçle ilgili bilgi veren Avukat Fatih Kuş ise, Mehmet Aydın ile birlikte 27 sanığın daha yargılandığı davalarda 3 bin küsur mağdur olduğunu fakat bu sayının artabileceğini dile getirdi. Kuş, şöyle konuştu:

"Mehmet Aydın'ın halihazırda Anadolu Adliyesi 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı 2 tane dosyası var. Bir ana dosyası var yine aynı mahkemede ek bir dosya daha açılmış. Şu anda İstanbul Anadolu Adliyesi Başsavcılığı'nda iddianamesi henüz hazırlanmamış bir dosyası daha var. Zaten müvekkilin ilk ifadesi o dosyadan alındı, tutuklama o dosyadan yapıldı. Ağır cezadaki diğer dosyalarda da tutuklanması gerçekleşti. Bu dosyalardan yargılanması devam edecek. Yeni şikayetçilerin olması halinde yeni iddianameler yazılıp ek dosyalar hazırlanarak davalar açılabilir ya da dosya mevcut davayla birleştirilebilir. Biz gerekli savunmayı yapacağız. Zaten Cumhuriyet Başsavcılığı dosyasında şu an gizlilik kararı var. Normalde dosya ilk başladığında 48 sanık vardı. Bu sanıkların bir kısmı tefrik edildi. Dosyada şu an 28 sanık var. Bu dosyalarda yaklaşık 3 bin küsur müşteki var fakat gelecek şikayetlere göre bu sayı artabilir. Neler olacağını zaman bize gösterecek."

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