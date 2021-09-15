FETÖ ile mücadelenin önemli ismiydi! Ölmeden önce son sözü koronavirüs aşısı oldu

FETÖ ile mücadelenin önemli isimlerinden İstanbul eski Sulh Ceza Hakimi Ekrem Er, koronavirüse bağlı kalbine yenik düştü. Son kararname ile Karabük İnfaz Hakimliği görevine atanan Ekrem Er, yaklaşık bir haftadır koronavirüs teşhisiyle evinde tedavi altındayken önceki gün düşük tansiyonla evinde kötüleşti.

Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan ve Acil Servis'te kalbi duran hakime hemen kalp masajı ile anjiyoya yapıldı. Doktorların incelemelerinde damarların temiz olduğu ancak Covid-19 nedeniyle kalp kasında yüksek tutulum olduğu (miyokardit) belirlenen hakim Yoğun Bakım Servisi'ne alındı.

İKİZLERİ YETİM KALDI

Gece saatlerinde tekrar kalbi duran ve çalıştırılan 47 yaşındaki hakim Ekrem Er dün sabaha karşı hayatını kaybetti. Ekrem Er, 7. Sınıf öğrencisi olan bir kız bir erkek ikiz çocuk babasıydı. Yargı teşkilatının da yakından tanıdığı Ekrem Er'in vefatı adalet camiasını yasa boğdu.

Memleketi Bolu Göynük'te defnedilecek olan Ekrem Er, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği görevinde bulundu ve önemli kararlara imza attı.

AŞI PİŞMANLIĞI

Merhum hakim Ekrem Er'in vefatından iki gün önce bir meslektaşına, "Keşke aşı olsaymışım" sözleriyle hayıflandığı ortaya çıktı.

VEFATINI DERİN ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK

Son kararname ile de Karabük Hakimi olarak atanan Er'in vefatı nedeniyle Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Halil Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karabük Hakimi Ekrem Er'in vefat ettiğini üzüntü ile öğrendik. Meslektaşımız Ekrem Er'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Yargı camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin" dedi.