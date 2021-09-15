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MSB açıkladı: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ mensubu yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.09.2021
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MSB açıkladı: Yunanistan’a kaçmaya çalışan 2 FETÖ mensubu yakalandı

MSB'den yapılan açıklamaya göre; Edirne'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2’sinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" bilgisi paylaşıldı.

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