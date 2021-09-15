Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Volkan Bozkır'a tebrik mesajı
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanlığı görevini son derece başarılı bir şekilde tamamlayan Sayın Volkan Bozkır’ı tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.
Birleşmiş Milletler'in 75'inci Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ın görev süresi doldu.
Bozkır, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle görevi, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid'e devretti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu Başkanlığı görevini devreden Volkan Bozkır için tebrik mesajı yayımladı.
"MİLLETİM ADINA ŞÜKRANLARIMI İFADE EDİYORUM"
Başkan Erdoğan, "BM Genel Kurulu Başkanlığı görevini son derece başarılı bir şekilde tamamlayan Sayın Volkan Bozkır'ı tebrik ediyor, Türkiye'yi uluslararası camiada layıkıyla temsil ettiği için milletim adına kendisine şükranlarımı ifade ediyorum" dedi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Exxen TV canlı izle: BJK Dortmund maçı canlı yayın izleme yolları! Beşiktaş Borussia Dortmund maçı şifreli mi, şifresiz mi?
- Erken emeklilik fırsatı kapıyı çaldı! 4/A - 4/B'den sigortalılar için kredi imkanı! Başvurudan 13 gün sonra...
- AÖL 1. dönem kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? 2021-2022 AÖL kayıt yenileme ne zaman?
- AÖF kayıt yenileme başladı mı, ne zaman? 2021-2022 AÖF güz dönemi kayıt tarihleri açıklandı mı?
- Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 3. sezon Eylül ayında başlayacak mı? ATV yayın akışı...
- Exxen üyelik paketleri aylık fiyat 2021! Exxen spor bireysel ve ticari paketler kaç TL? 1, 3 ve 5 cihazlı kullanım fiyatı!
- Exxen'de kaç kişi izleyebilir? Exxen'i aynı anda kaç kişi kullanabilir? Exxen'de kaç profil oluşturulabilir?
- Exxen'de hangi ligler var? Exxen de yayınlanacak maçlar hangileri? Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi...
- Exxen'de tek maç satın alma var mı? Exxen Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe tek maç üyelik var mı?
- Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 BJK Dortmund maçı hangi kanalda, şifreli mi?
- KPSS sonuçları açıklanıyor... 2021 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? A Grubu ve Öğretmenlik, ÖABT...
- Ütü tost ile ünlenmişti! Tostçu Mahmut neden öldü? Tostçu Mahmut Anıl Kurt kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı?