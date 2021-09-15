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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Volkan Bozkır'a tebrik mesajı

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Giriş Tarihi: 15.09.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Volkan Bozkır’a tebrik mesajı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanlığı görevini son derece başarılı bir şekilde tamamlayan Sayın Volkan Bozkır’ı tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.

Birleşmiş Milletler'in 75'inci Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ın görev süresi doldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Volkan Bozkır’a tebrik BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’DAN VOLKAN BOZKIR’A TEBRİK

Bozkır, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle görevi, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid'e devretti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu Başkanlığı görevini devreden Volkan Bozkır için tebrik mesajı yayımladı.

"MİLLETİM ADINA ŞÜKRANLARIMI İFADE EDİYORUM"
Başkan Erdoğan, "BM Genel Kurulu Başkanlığı görevini son derece başarılı bir şekilde tamamlayan Sayın Volkan Bozkır'ı tebrik ediyor, Türkiye'yi uluslararası camiada layıkıyla temsil ettiği için milletim adına kendisine şükranlarımı ifade ediyorum" dedi.

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