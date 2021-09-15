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Adana'daki FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

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Giriş Tarihi: 15.09.2021 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021
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Adana’daki FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından FETÖ örgütü yapılanmalarına karşı operasyonlar devam ediyor. Soruşturma kapsamında harekete geçen emniyet ekipleri 8 şüpheliyi yakaladı.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında mahrem imamlarla irtibatlarının olduğu, örgütün gelir kaynaklarından Bank Asya'daki hesaplarında arttırım yaptığı, örgüt içerisinde çeşitli görevlerde yer aldığı ileri sürülen haklarında ifade ve teşhisler bulunan 8 şüphelinin adreslerini tespit etti.

Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 8 kişinin yakalanması için düzenledikleri operasyonda, şüphelilerin tamamını gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

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