FETÖ casusu Enver Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz'dan şok mesajlar! "Darbe imalı yazışmaları" dava dosyasına girdi

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "askeri casusluk" suçlarından yargılanmasına Ankara 16. Ceza Mahkemesinde devam edilen Yılmaz'ın, 18 Nisan-7 Haziran 2015'te Skype üzerinden "yilmazmetincan" kullanıcı ismiyle yaptığı yazışmalara ilişkin bilirkişi raporu dava dosyasına girdi.

Rapora göre, Yılmaz ile M.H. isimli kişi, yazışmalarda, örgütün kamu kurumlarına sızdırdığı çok sayıda üyesinin bulunduğunu, özellikle ordu ve hukuk alanındaki mensuplarıyla ülke yönetimini ele geçirebilecek düzeye geldiklerini anlatan ifadeler kullandı.

Yazışmalarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den "hocaefendi", örgütten ise "cemaat" olarak bahseden Yılmaz, o tarihte yapılan bir tartışmaya dikkat çekerek örgütün yetişmiş adamları olduğuna, özellikle orduda kendilerine tabi olanların sayısına dikkat çekti.

M.H. de Yılmaz'a, "Bizde subay da çok, merak etme yetişmiş lider vasıflı adam çok. General bir tane olsa yeter orduda, savaşı yetişmiş asker kazandırır. General kimi yönetecek? Solcuların elli tane generali var, liberallerin yüz tane var belki. İHL'liler er bile olamaz, daha silah bile tutmayı bilmeyen tipler genellikle hepsi kendini general sanıyor." karşılığını verdi.