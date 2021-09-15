15 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Cumhuriyet Yazarı Mine Kırıkkanat vasiyetini açıkladı: Cenazemde imam ve tek kelime Arapça istemiyorum! Keşke yakılsa cesedim

Cumhuriyet Yazarı Mine Kırıkkanat vasiyetini açıkladı: Cenazemde imam ve tek kelime Arapça istemiyorum! Keşke yakılsa cesedim

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.09.2021 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021
ABONE OL
Cumhuriyet Yazarı Mine Kırıkkanat vasiyetini açıkladı: Cenazemde imam ve tek kelime Arapça istemiyorum! Keşke yakılsa cesedim

Geçtiğimiz dönemlerde Türk halkına ettiği hakaret ile gündem olan ve Atatürk için "O benim ilahım, artık Atatürk'e tapıyorum" ifadelerini kullanan Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mine Kırıkkanat sosyal medya hesabından vasiyetini paylaştı. Cenazesinde imam, hafız, musalla taşı, yeşil yemeni istemediğini belirten Kırıkkanat, cenazesinde tek kelime Arapça kelime geçmemesini istediğini belirtti. Kırıkkanat ayrıca cenazesi için "Keşke krematoryum olsa da yakılsa cesedim" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mine Kırıkkanat sosyal medya hesabı üzerinden "Vasiyetimdir" diyerek paylaştığı tweet ile gündem oldu.

"TEK KELİME ARAPÇA İSTEMİYORUM"

Mine Kırıkkanat yaptığı paylaşımda ""Diyaneti eleştirenlere, "cenazeni kıldıran imam bulamayacaksın" gibi aptalca tehditler savruluyor. 2. Muazzez İlmiye Çığ olmaya kararlıyım, biiir! Cenazemde ne imam, ne hafız, ne musalla taşı, ne yeşil yemeni ve ne de tek kelime Arapça istiyorum, kesin vasiyetimdir, ikiii!" ifadelerini kullandı.

YERİNE NE İSTERSİNİZ?

Kırıkkanat'ın paylaşımının altına gelen bir yorumda "Cenazenizde istemediklerinizi söylemişsiniz peki yerine ne istersiniz?" sorusu yöneltildi.

Mine Kırıkkanat ise gelen soruya "Şarkılarla türkülerle uğurlanacağım, yakınlarım biliyor ne yapılması gerektiğini. Keşke krematoryum olsa da yakılsa cesedim" yanıtını verdi.

TAKİPÇİSİNE HAKARET ETTİ

Kırıkkanat, kendisine gelen "Amaçları tahrik etmek, dine saldırtmak, bundan prim yapmak, sazan gibi düşüyorsunuz. Cenaze bir kamu hizmeti ,imam devletin memuru, maaşını millet ediyor, bu kamu hizmetini vermek zorunda.." yorumuna da "IQ kaç sizde? Reddediyorum diyorum, ret!" diyerek hakaretle yanıt verdi.

TÜRK MİLLETİNİ AŞAĞILAMIŞTI

Kırıkkanat, canlı yayında skandal sözlere imza atıp Türk milletini aşağılamıştı. Kırıkkanat, İran'ın bile kültür seviyesinin Türk insanından yüksek olduğunu iddia etmişti. Kırıkkanat, "Tabi ki cahillerimiz çoğunlukta. Yeni bir standart dediğimiz bir kültür Avrupa ülkelerinde çok daha yüksek. Hatta İran'da daha yüksek. Bizde o çok daha aşağıda olduğu için, bu kanıksamak aslında kültürsüzlük anlamına geliyor." ifadelerini kullanmıştı.

"ATATÜRK'E TAPIYORUM O BENİM İLAHIM"

Kırıkkanat yaptığı açıklamada "Arkadaşlarıma dedim ki, artık Atatürk ilahım. 10 yıl önce Atatürk'e tapıyorum demezdim, ama artık Atatürk'e tapıyorum dedim" demişti.

Yalan haberi paylaşan Mine Kırıkkanat rezil oldu! YALAN HABERİ PAYLAŞAN MİNE KIRIKKANAT REZİL OLDU!
Sponsorluk uğruna işçileri sattı! SPONSORLUK UĞRUNA İŞÇİLERİ SATTI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA