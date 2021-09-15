HDP’den ’İstiklal Marşı’ saygısızlığı! Kürsüde şarkı söyleyemem

"İSTİKLAL MARŞI'NIN OKUNMASINDAN AR DUYANLAR CHP'LİLERİN OYU İLE AKDENİZ'İ TEMSİL EDİYOR"

MHP'li Meclis üyesi Tufan Nenni'nin açıklamaları üzerine CHP'li meclis üyeleri Nenni'nin üzerine yürüdü. Başkan Gültak'ta meclis üyelerini sakin olmadan yönünde uyardı. Sükûnet sağlanamayınca Başkan Gültak meclise ara verdi. Öğleden sonraki oturumda ise yine gerginlik çıktı. MHP'li Nenni, İstiklal Marşı okumayanların ve istiklal Marşı'nın okunmasından ar duyanların CHP'lilerin oyu ile Akdeniz'i temsil ettiğini öne sürerek isyanının buna olduğunu söyledi.

BAZI CHP'Lİ VE HDP'LİLER MECLİSİ TERK ETTİ

Tekrar söz alan Tufan Nenni ise CHP'lilere yönelik "Atatürk'ün askerleri olarak çıktığınız yolu Abdullah Öcalan'ın hevalları olarak bitirdiniz" sözlerini tekrarladı. Bunu CHP grubuna söylediğini ifade eden Nenni HDP'ye bir şey söylemediğini kaydetti. Bayrak düşmanları hariç herkesin kardeşi olduğunu belirten Nenni, "7 tane gelinim Kürt. 4 tane damadım Kürt. Türk ile Kürdü ayıran varsa şerefsizlik yapıyor" dedi.

Nenni'nin 'Akdeniz'in oyları ile seçilmiş meclis üyeleri İstiklal Marşı okumuyorsa ve CHP buna razı oluyor' şeklindeki sözleri üzerine bazı CHP'li ve HDP'liler meclisi terk etti.