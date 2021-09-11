HDP’li Garo Paylan’dan Millet İttifakı’na ayrılık sinyali: Kendi yolumuza gideceğiz

"MİLLET İTTİFAKI'NIN KENDİ YOLU BİZİM KENDİ ÇİZGİMİZ VAR"

Paylan "Millet İttifakı'nın kendi bir yolu var, kendi bir çizgisi var. Ama bizim de kendi çizgimiz var." derken şu ifadeleri kullandı:

"Millet İttifakı'nın idealleriyle belli bir noktalarda buluşabiliriz. Ne diyorlar? Demokratik parlamenter sisteme dönmek... Bu konuda biz de aynı şeyi söylüyoruz. Ama HDP bundan çok daha ötesini ifade ediyor. Çok daha radikal bir demokrasi anlayışı var. İleri bir demokrasi anlayışı var. Ve bu anlayışı da Millet İttifakı'nın tam olarak karşıladığını düşünmüyoruz. O yüzden biz kendi yolumuza gideceğiz diyoruz."