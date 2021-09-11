HDP'li Garo Paylan'dan Millet İttifakı'na ayrılık sinyali: Kendi yolumuza gideceğiz
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan katıldığı canlı yayında Millet İttifakı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı ile ayrılık sinyali veren Paylan, Millet İttifakı'nın kendi bir yolu olduğunu kabul ederken kendilerinin de bir çizgileri olduğunu vurguladı. Paylan "Bizim anlayışımızı Millet İttifakı'nın tam olarak karşıladığını düşünmüyoruz. O yüzden biz kendi yolumuza gideceğiz diyoruz." ifadelerini kullandı.
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, katıldığı canlı yayında Millet İttifakı'ndaki tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"MİLLET İTTİFAKI'NIN KENDİ YOLU BİZİM KENDİ ÇİZGİMİZ VAR"
Paylan "Millet İttifakı'nın kendi bir yolu var, kendi bir çizgisi var. Ama bizim de kendi çizgimiz var." derken şu ifadeleri kullandı:
"Millet İttifakı'nın idealleriyle belli bir noktalarda buluşabiliriz. Ne diyorlar? Demokratik parlamenter sisteme dönmek... Bu konuda biz de aynı şeyi söylüyoruz. Ama HDP bundan çok daha ötesini ifade ediyor. Çok daha radikal bir demokrasi anlayışı var. İleri bir demokrasi anlayışı var. Ve bu anlayışı da Millet İttifakı'nın tam olarak karşıladığını düşünmüyoruz. O yüzden biz kendi yolumuza gideceğiz diyoruz."
GEÇEN HAFTA GÖZDAĞI VERMİŞTİ
Goro Paylan geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada "'Nasıl olsa HDP bize oy verecek' diyenler çok büyük bir hatada bulunur." sözleriyle Millet İttifakı'na gözdağı vermişti.
İYİ PARTİ KÖRÜ KÖRÜNE BAĞLI DEĞİLİZ DİYOR
CHP eski milletvekili Aytuğ Atıcı Millet İttifakı'na ilişkin "İYİ Parti zaman zaman 'Millet İttifakına körü körüne bağlı değiliz. Eğer ittifak İyi Parti ve Türkiye'nin çıkarına ise kalırız. Değilse mecbur değiliz.' mesajları veriyor." ifadelerini kullanmıştı.
MAHMUT ÖVÜR A HABER'DE AÇIKLAMIŞTI: İMAMOĞLU HİÇBİRİNİ DİNLEMEYECEK
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür A Haber'e özel yaptığı açıklamalarda "Seçimlere 6 ay kala Kılıçdaroğlu'nu aşan bir gündem olabilir. İmamoğlu mu olacak Mansur Yavaş mı olacak? Buna ne Kemal Bey ne de Meral Hanım karar verecek. O noktaya geldiğimizde İmamoğlu'nun hiçbirini dinlemeyecek. İmamoğlu Akşener'le birlikte CHP ve İYİ Parti'yi de aşan yeni bir formülasyonun içine girecek." demişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Faiz oranları ne zaman düşer? İhtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranları düşer mi? Akbank, Vakıfbank, Halkbank...
- YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor 2021? Üniversite ek yerleştirme tarihleri açıklandı mı?
- Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak iddiası! Kafaları karıştıran açıklama! O isim son noktayı koydu...
- Emekliye çift maaş hakkı! SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı hepsine tanınıyor! Bu tarihlere dikkat...
- 8 maaş birden ödeme yapılıyor! Tek şartı bulunuyor! Sadece onlar para alamıyor...
- Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, yok mu? Kim Milyoner Olmak İster neden yok? 11 Eylül ATV yayın akışı...
- Milyonlarca emekliye müjde! 1.750 TL'ye kadar karşılıksız ödeme yapılıyor! Tek yapmanız gereken ise...
- Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile İOKBS sınav sonuçları ayın kaçında açıklanacak 2021?
- AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2021-2022 Açık Lise kayıt yenileme nasıl, online mı olacak?
- Araba fiyatları taklaya geldi! ÖTV sonrasında yüzler güldü! Peugeot, Volkswagen, Ford fiyatları...
- MSB sözleşmeli er alımı başvuru nereden, nasıl yapılır? 2021 MSB sözleşmeli er alımı şartları nelerdir?
- Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 4. hafta TS GS derbisi hangi kanalda?