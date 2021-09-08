Mecliste flaş sözler: PKK tarafından kurulan HDP kapatılmalıdır

Mecliste konuşan BBP Genel Başkanı Destici, "Ülkemizin, silahlı kuvvetlerimizin, güvenlik güçlerimizin, askerimizin, polisimizin terörle mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle sınırlarımız dışında, Suriye'de ya da Irak kuzeyinde son dönemlerde hain PKK/YPG terör örgütünün saldırılarında şehitlerimiz var. Bu şehitlerimizden Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit'i de dün Hakk'a uğurladık. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman güvenlik güçlerimizin rabbim yar ve yardımcısı olsun. Onları her daim muzaffer eylesin diyorum" diye konuştu.

"EĞİTİM HER ŞEYİN BAŞI"

6 Eylül Pazartesi günü itibarıyla pandemi nedeniyle eğitim ve öğretime verilen zaruri aranın ardından öğrencilerin ders başı yaptığını belirten Destici, "Ben öncelikle 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının başta öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz olmak üzere ülkemiz, milletimiz için hayırlar getirmesini yüce rabbimden niyaz ediyorum. Eğitim her şeyin başı. Şu anda 2021 merkezi yönetim bütçesine baktığımızda özellikle yatırımdan pay alan üç kurumdan birisi Milli Eğitim Bakanlığımız, lakin yeterli midir? Asla yeterli değildir. Eğitime ne kadar fazla yatırım yaparsak bunun karşılığını o kadar fazla alacağımızı hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım" ifadelerini kullandı.

HDP, KANDİL TARAFINDAN KURULDU KAPATILMALIDIR

Son günlerde kamuoyunda tartışılan konulardan biri olan HDP'nin kapatılması üzerine konuşan Destici, "Ben çok net ifade ediyorum, terör örgütünün tersi olan ve bizzat terör örgütü tarafından kurulmuş, Kandil tarafından bütün listeleri hazırlanmış, İmralı tarafından onaylanmış ve zaten meşru bir siyasi parti hiç olmayan HDP, uluslararası hukuka göre de bizim anayasamıza ve hukukumuza göre de kapatılmalıdır. Halbuki bize göre bu bir vatan borcudur. Mehmetçik nasıl o dağlarda terörle mücadele ediyor ve şehit oluyorsa biz de siyasi zeminde bu mücadelemizi yapacağız. Eğer PKK bir siyasi parti kurmuşsa bunun kapatılması için hepimiz ortak bir duruş sergileyeceğiz. Bu anlamda Anayasa Mahkemesi'nin de elini güçlendireceğiz" diye konuştu.