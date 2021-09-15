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Son dakika: Pençe Şimşek operasyonunda 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 15.09.2021 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021
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Son dakika: Pençe Şimşek operasyonunda 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha ateş destek vasıtalarımız ve ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe- Şimşek' operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam ediyor. Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtalarımız ve ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

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