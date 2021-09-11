CHP ve HDP’nin çarşaf düşmanlığı! Edremit'te skandal gösterinin benzerini HDP de yapmıştı

Balıkesir Edremit'te çarşaflı ve zincire vurulmuş temsili bir Türk kadını tepkilere yol açmıştı. Aynı skandalı 2015 yılında HDP'nin de yaptığı ortaya çıktı. Edremit belediye başkanı da söz konusu canlandırmayı savunmuştu. CHP’li belediye başkanı skandalı normalleştirmeye çalışırken akıllara HDP'li Gültan Kışanak geldi. Kışanak da Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanıyken bir HDP etkinliğinde temsilen çarşaflı kadınlar zincire vurulmuş aynı mesaj verilmişti. 2014 yılında HDP, DBP ve KESK'in eyleminde çekildi. Temsili çarşaf giydirilen kadınlar zincire vurulmuştu. Aradan geçen yıllarda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve CHP'li belediyenin aynı etkinliği düzenlemesi zihniyet benzerliğini ortaya koydu.

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