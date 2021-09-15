CHP’li Bilecik Belediyesi’nde zincirleme kıyak

MERCEDES LOGOSUNU SÖKTÜLER

Vatandaşlardan kendilerini soyutlayan, hizmet anlamında da Bilecikliler tarafından set bir şekilde eleştirilen CHP'li Semih Şahin ve ekibi, Belediye hizmet binasının yakınlarında düzenlenen açılış ve etkinliklere bile Makam araçlarıyla gidip geliyor.