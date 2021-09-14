Firari FETÖ’cü Akın İpek’e İngiltere’den bir tokat daha





TEMYİZDE DE KAYBETTİ

Koza Altın dün Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) konuyla ilgili bilgilendirme yaptı. Şirketin Londra merkezli Koza Ltd'nin İngiltere mahkemelerindeki hukuki sürecine ilişkin olarak şöyle denildi: "İngiliz mahkemelerince, kayyumların ve yönetim kurulu üyelerinin atamalarının Türk iç hukuk düzenini ilgilendirdiği, bunun hiçbir şekilde İngiliz mahkemeleri tarafından değerlendirilmesi gereken bir konu olmadığını ve ek olarak Koza Altın'ı temsil eden kayyumların veya yönetim kurulu üyelerinin bu yetkilerinin Türk hukuku uyarınca belirleneceğini 5.08.2021 tarihinde KAP'ta açıklamıştı. Gelinen aşamada ilgili davacıların temyiz başvurusu İngiltere Yüksek Mahkemesi'nce reddedildi."