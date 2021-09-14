Firari FETÖ'cü Akın İpek’e İngiltere’den bir tokat daha
Son dakika haberine göre: Hain darbe girişimi öncesinde Londra'ya kaçan FETÖ finansörü Akın İpek, İpek ve Koza-İpek Holding’e atanan kayyuma karşı İngiltere’de açtığı davada yine hüsrana uğradı. İngiltere Yüksek Mahkemesi de kayyum atamalarının hukuka uygun olduğuna hükmetti.
İpek'in İngiltere Yüksek Mahkemesi'ne yaptığı başvuru da reddedildi. Firari Akın İpek, Kozaİpek Holding'e atanan kayyumlara karşı İngiltere'de hukuk mücadelesi başlatmıştı. Ancak İngiliz mahkemesi, Türk mahkemelerinin atadığı kayyumların temsil hakkının bulunduğuna hükmetmiş, yetkilerinin tartışılamayacağını belirtmişti.
Kararda, Koza Altın'ı temsil eden kayyumların veya yönetim kurulu üyelerinin bu yetkilerinin Türk hukuku uyarınca belirleneceği, ilgili kişilerin tartışmasız yetkili olduğu vurgulanmıştı. İngiliz Mahkemeleri'nin kararı üzerine Akın İpek temyize başvurmuştu.
TEMYİZDE DE KAYBETTİ
Koza Altın dün Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) konuyla ilgili bilgilendirme yaptı. Şirketin Londra merkezli Koza Ltd'nin İngiltere mahkemelerindeki hukuki sürecine ilişkin olarak şöyle denildi: "İngiliz mahkemelerince, kayyumların ve yönetim kurulu üyelerinin atamalarının Türk iç hukuk düzenini ilgilendirdiği, bunun hiçbir şekilde İngiliz mahkemeleri tarafından değerlendirilmesi gereken bir konu olmadığını ve ek olarak Koza Altın'ı temsil eden kayyumların veya yönetim kurulu üyelerinin bu yetkilerinin Türk hukuku uyarınca belirleneceğini 5.08.2021 tarihinde KAP'ta açıklamıştı. Gelinen aşamada ilgili davacıların temyiz başvurusu İngiltere Yüksek Mahkemesi'nce reddedildi."
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