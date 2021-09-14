Ruhsatsız mekanda kaçak içki servisi! Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu birlikte katıldı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ: UYGUN DEĞİLDİR

Hem satış hem de üretimin yapıldığı Makbush Chocolatier'de alkollü içecekler satıldığı ve restoranın alkol ruhsatı bulunmadığı ortaya çıktı. Mağazanın sosyal medya hesaplarında ve mekandan bazı müşterilerin yaptığı paylaşımlarda alkol servisi yapıldığı görüldü. Gazeteci Makbule Cengiz'in Şişli Belediyesi'ne içki ruhsatı müracaatında bulunduğu ancak başvuruya olumsuz yanıt verildiği öğrenildi. Çikolata tutkunları tarafından büyük ilgi gören mekanın alkol satışı yapmak için uygunluk şartının olmadığı belirtildi.