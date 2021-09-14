Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün son sağlık durumu nasıl? Sevindiren açıklama geldi
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, koronavirüs sonrası gelişen zatürreye bağlı nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Asiltürk'ün son sağlık durumu hakkında sevindiren haber geldi. Durumunun düne göre çok daha iyi olduğu, toparlanma sürecine girdiği öğrenildi.
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk ve eşi Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Asiltürk'ün koronavirüs sonrası gelişen zatürreye bağlı nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
SEVİNDİREN HABER GELDİ! DURUMU İYİYE GİDİYOR
Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, Oğuzhan Asiltürk'ün düne göre daha iyi olduğunu, toparlanma sürecine girdiğini açıkladı.
SAADET PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, Asiltürk'ün hastaneye kaldırılmasıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:
''Muhterem büyüğümüz Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız Oğuzhan Asiltürk, zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı sebebiyle hastanede tedavi görmektedir. En kısa zamanda sağlığına kavuşması için dua edelim. Rabbim şifa versin."