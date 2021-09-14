Çılgın Sayısal Loto nereye çıktı? 212 milyon TL kime nereye çıktı, sahibi kim?
Çılgın Sayısal Loto nereye çıktı? Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi olarak kabul edilen 212 milyon nereye çıktı? 212 milyon sahibi kim? Çılgın Sayısal Loto'da 9, 12, 20, 25, 41, 89 ve 76 numaralı joker numaralarına büyük bir ikramiye isabet etti. Haftalardır devreden ikramiyenin tam olarak 212 milyon 285 bin 211 lira 50 kuruş olduğu öğrenildi. Sürekli devreden ikramiyenin 1 kişiye çıktığı öğrenildi. Peki; Çılgın Sayısal Loto nereye çıktı? 212 milyon nereye çıktı? 212 milyon TL kime çıktı?
Çılgın Sayısal Loto nereye çıktı? 212 milyon kime çıktı? 212 milyon sahibi kim? Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sahibini buldu. Çılgın Sayısal Loto'da rekor ikramiyenin tam 212 milyon 285 bin 211 lira 50 kuruş olduğu öğrenildi. İkramiyeyi kimin kazandığı da belli oldu. 82 yılın en yüksek ikramiyeli ve en heyecanlı çekilişinde ikramiye bir kişiye isabet etti.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NEREYE ÇIKTI?
Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi, bu hafta Denizli'den bir talihliye çıktı. Çılgın Sayısal Loto'da 9, 12, 20, 25, 41, 89 ve 76 numaralı joker numaraya isabet eden 212 milyon 285 bin 211 lira 50 kuruşluk ikramiyenin, Pamukkale ilçesindeki bayiden oynandığı belirlendi. İkramiyenin kime çıktığı ise merak konusu.
13 Eylül'de gerçekleştirilen 110'uncu Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye olan 212 milyon 285 bin 211 lira 50 kuruş, Denizli'nin Pamukkale ilçesi İstiklal Mahallesi'nde Emrah Onaç'ın sahibi olduğu bayiden oynandığı belirlendi. Çılgın Sayısal Loto'da 9, 12, 20, 25, 41, 89 ve 76 numaralı joker numaraya isabet eden büyük ikramiyenin kuponunun oynandığı bayinin sahibi Emrah Onaç, iş yerinin önündeki led tabelasına 'Sayısal 212 milyon lira bayimize çıkmıştır' yazdırdı. İkramiyenin bayiden çıktığını öğrenenler, sabah saatlerinden itibaren dükkana akın edip, talihlinin kim olduğunu öğrenmeye çalıştı.
'KİMSEYE ÇIKMAZ DİYE BİR ALGI YARATILMIŞTI'
Onaç, ikramiyenin kendilerini çıkmış gibi sevindiklerini belirterek "Sayısal sürekli devrettiği için 'kimseye çıkmaz' diye bir algı yaratılmıştı. Ancak büyük ikramiyenin çıkmasıyla bu algı yıkıldı. Tarihin en büyük ikramiyesinin bayimizden oynanması bizi de sevindirdi. Sanki ikramiye bize çıkmış gibi sevindik. İnşallah, ihtiyaç sahibi birine çıkmıştır. Kim olduğunu bilmiyoruz, bizde milyoneri çok merak ediyoruz" diye konuştu.
Aynı bayiden sürekli Sayısal Loto oynadığını belirten Nevzat Özkan "Ben de bu bayiden sürekli Sayısal Loto oynuyorum. İhtiyaç sahibi birine çıkmıştır. İkramiyenin bu bayiden çıkması, karamsarlığı da ortadan kaldırdı. Bana çıkmasını çok isterdim ama çıkmadı. Oynamaya devam" dedi.
Milli Piyango'dan yapılan açıklamada da "Denizli'nin Pamukkale ilçesine isabet eden, kurulduğu günden beri Milli Piyango tarihinde bugüne dek verilen en yüksek miktar olan 212 milyon 285 bin 211 lira 50 kuruşluk ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. 82 yılın en yüksek ikramiyeli ve en heyecanlı çekilişini gerçekleştirdik. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz" denildi.
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